【1975 〜そのときニューミュージックが生まれた】#102

笑福亭鶴光師匠は初対面にもかかわらず「ウチへ泊まったらええがな」と

1975年のラジオ界

◇ ◇ ◇

今回は特別編「1975年のラジオ界」。小3の私が、兄貴との相部屋にあった小さなラジカセで、おそるおそる阪神戦の中継などを聴き始めた年。つまり私のラジオデビューイヤーでもあったのだ。

ただ、ここですでに書いた「テレビ界」と異なり、ラジオ界は地域や時間帯によって千差万別なので、ここでは、ある代表的な全国ネット深夜番組に絞って話を進める。ニッポン放送「オールナイトニッポン」である。

私は今、ニッポン放送公式サイトからダウンロードした75年のパーソナリティーの変遷表を見ながら、感慨にふけっている。以下は、その表からの抜粋。パーソナリティーが年内に交代した場合は「→」でつなぐ。まずはウイークデーの第1部（午前1〜3時）

▼月:吉田拓郎→泉谷しげる

▼火:諸口あきら→高信太郎→小林麻美

▼水:イルカ→田畑達志

▼木:湯浅明→南こうせつ

▼金:いずみ朱子→武田鉄矢

説明が必要な人物もいるが、各自検索されたい。

それにしても「ザ・ニューミュージック」な面々である。ちなみに吉田拓郎は、当時の3大深夜番組「オールナイトニッポン」「パックインミュージック」「セイ！ヤング」すべてでパーソナリティーを務めた唯一の人物でもある。

続いて第2部（午前3〜5時）には、山田パンダ（月曜）や、金曜には糸居五郎の名前もあるのだが、気になったのは「カッコマン」なる存在だ。7月から木曜2部、10月から水曜2部を担当している謎のパーソナリティー。これ、調べてみたら、若き日の音楽評論家・伊藤政則のようだ。ちなみに翌年からの水曜2部は、そのカッコマンを継いで、山下達郎が担当する。

さて、残る土曜日は、1部2部制ではなく、4時間まるごとの編成だった。前年74年の7月から土曜を担当しはじめたのが、そう、笑福亭鶴光。それから85年の9月まで、足かけ11年間、土曜深夜に4時間しゃべり倒すこととなる。

最後に。オールナイトニッポンといえばビートたけしという人が多いだろう。81年の元日深夜スタート、こちらは90年いっぱいまで、まるまる9年間続くのだが、実は、笑福亭鶴光とビートたけしは誕生日が同じ「1月18日」なのだ。生年はたけし（47年）が鶴光（48年）より1年早いのだが。

つまりオールナイトニッポン、ひいては日本の深夜ラジオの歴史は「1月18日生まれ」によって培われたのである。

▽スージー鈴木（音楽評論家） 1966年、大阪府東大阪市生まれ。早大政治経済学部卒業後、博報堂に入社。在職中から音楽評論家として活動し、10冊超の著作を発表。2021年、55歳になったのを機に同社を早期退職。主な著書に「中森明菜の音楽1982−1991」「〈きゅんメロ〉の法則」「サブカルサラリーマンになろう」など。半自伝的小説「弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる」も話題に。最新刊「日本ポップス史 1966-2023: あの音楽家の何がすごかったのか」が11月に発売予定。ラジオDJとしても活躍中。