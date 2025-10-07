◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で右前適時打を放ち、地区シリーズ初安打をマーク。強烈な一打に現地放送席からは驚きの声が上がった。

3点を先制し、なおも2死一、二塁の好機で迎えた7回の第4打席。継投したばかりの相手3番手左腕・ストラームの2球目、内角速球を捉えると、111・6マイル（約179・6キロ）の痛烈な打球が右前へ。二塁走者・マンシーが生還し、貴重な4点目を奪うと、一塁ベース上で力強く拳を握ってガッツポーズを見せた。

この日、スポーツ専門局「TNT SPORTS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏が務めた。

アンダーソン氏は「大谷が放った強烈な打球が右前へ！」と実況。フランコア氏は「打球はバットから112マイルの速度で飛び出しました」と驚き。リプレー映像を振り返り「これを見てください。大谷のバットからどれほど強くボールが飛んだか」と感心しきりだった。