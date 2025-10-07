10月4日、天皇・皇后両陛下は京都を訪問し、京都府立植物園を視察された。翌5日は、国立京都国際会館で開催された国際会議「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム」の開会式に出席されたほか、桂離宮も鑑賞された。6日には、2度目となる大阪・関西万博の視察に訪れた。

「両陛下が京都駅に到着すると、大勢の地元の人に出迎えられ、笑顔で手を振られていました。その後、京都府立植物園の視察に訪れ、『どんぐりの森』や観覧温室などをご覧になりました。

雅子さまは京都駅ではピンクベージュのパンツスーツをお召しでしたが、植物園に移動されると、スーツに鮮やかなピンクの花柄スカーフを合わせられました。きっと訪問される場所である植物園を意識して選ばれたのでしょう」（皇室担当記者、以下同）

この雅子さまのファッションセンスにはSNSでも絶賛の声が相次いでいる。

《訪問先にスカーフの柄を寄せていてオシャレ》

《雅子さまのピンクベージュのトーンコーデ素敵すぎる》

《上手なスカーフ使い憧れです》

《本当に素敵。この大胆な柄を着こなしていらっしゃる》

「国立京都国際会館で行われた国際会議では、天皇陛下はAIがもたらす革新や課題について英語でおことばを述べられました。この日の雅子さまはイエローのセットアップに同系色の帽子を合わせられていました。衿の後ろが高くなっている開襟のジャケットでシンプルなデザインのものです。

陛下のネクタイもイエローで雅子さまとしっかりとリンクコーデをされていました。じつは雅子さまのこの装いは、2023年に石川県で開催された国民文化祭にご出席された際にも着用されており、その際も陛下のネクタイのカラーも同系色で合わされていました」

このおふたりのリンクコーデもSNSで注目されている。

《今日も天皇皇后両陛下のリンクコーデが素敵》

《天皇皇后両陛下がお互いを思いやりリスペクトしてコミュニケーションをしている感じが伝わります》

雅子さまの装いから伝わる訪問先への敬意、そしてリンクコーデからうかがえる両陛下がお互いを思いやるご関係。次に両陛下が公の場に姿を見せられる際、どんな装いで私たちを魅了してくださるのか、期待が高まる。