パスポート盗難か…オランダ代表デパイ、W杯予選に遅延 「パスポートなしで空港に行ったのだが」とクーマン監督

今週から来週にかけては世界各国で代表戦が行われる。

オランダ代表はW杯予選2試合を戦うが、FWメンフィス・デパイがパスポート盗難の被害に遭ったようだ。

ブラジルのコリンチャンスでプレーするデパイは、9月にオランダ代表史上最多得点記録を更新した31歳のアタッカー。

オランダ紙『NOS』によれば、デパイはブラジルからのフライトに予定通りに搭乗できなかったため、9日のマルタ戦は先発から外れる見込み。

ロナルト・クーマン代表監督は、デパイについてこう話したという。

「今週考えていたプランはいくらか変更になる。（マルタ戦で）彼は先発しない。

彼が空港に向かおうとする1時間ほど前に荷造りをしていた際、パスポートが見つからなかった。

パスポートを持っていなかったにもかかわらず、彼は空港へ向かったが、通してもらうことはできず、戻って探すことになった。

次のステップは臨時パスポートを取得し、翌日に飛行機に乗ること。

これは不運なことだ。メンフィスにとって、そして我々にとっても。代表の準備はフルメンバーでスタートしたいからね」

デパイは月曜午前2時30分にブラジルからオランダに向かうはずだったそう。

本人は盗まれたと話しているそうで、紛失ではなく盗難の可能性があるようだ。