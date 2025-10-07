「そっくり」中田翔、イケメン息子の顔出しショット公開「めっちゃ可愛い！」「かけがえのない時間ですね」
今季限りで現役引退を表明した中日ドラゴンズの中田翔選手は10月6日、自身のInstagramを更新。2人の息子の顔出しショットを披露しました。
また、「毎日子供達といる、今までこれがなかなかできなかっただけに幸せに思う！！」と、子どもたちと過ごす時間を噛み締めているようです。
ファンからは、「子供達も嬉しいでしょうね！ 成長はあっという間なので今を楽しんでください」「お子さんたちめっちゃ可愛い！！ ゆっくり家族との時間を過ごしてくださいね」「可愛いです」「ゆっくり過ごしてください」「子供達との時間たいせつにね」「かけがえのない時間ですね」「翔くんそっくりですね」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「子供達も嬉しいでしょうね！」中田さんは「今日は天気いいな！！ 野球が無いだけでここまで暇なのか。。。 でも、日々子供の成長を感じてます！！」とつづり、2人の息子の顔出しショットを3枚投稿。息子たちがおしゃれなベンチに座ってポーズを取っている姿です。1枚目は、長男はサングラスを頭に乗せてクールな表情を見せ、次男は気を抜いた様子でピースサインをしています。2、3枚目ではそれぞれのソロショットも公開。2人とも整った顔立ちで将来が楽しみなイケメンぶりです。
引退セレモニーでのショットも9月23日には「改めてファンの皆さん18年間ありがとうございました！！」と、引退セレモニーでのショットを公開していた中田さん。ファンからは、「本当に18年間お疲れ様でした」「良いセレモニーでしたね！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
