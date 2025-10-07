¥é¥ó(°ËÆ£Íö)¡¢¥¹¡¼(ÅÄÃæ¹¥»Ò)¡¢¥ß¥(Æ£Â¼Èþ¼ù)...¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¡ª¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¤ä¡Ö¤·¤é¤±Ä»²»Æ¬¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¾¼ÏÂ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÌÌÇò¤µ
"¥é¥ó"¤³¤È°ËÆ£Íö¡¢"¥¹¡¼"¤³¤ÈÅÄÃæ¹¥»Ò¡¢"¥ß¥"¤³¤ÈÆ£Â¼Èþ¼ù¤Ë¤è¤ë3¿ÍÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢1970Ç¯Âå¤ËÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡£
1978Ç¯4·î4Æü¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤Ç¤Î"ÅÁÀâ¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È"¤Ç³èÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤ò¤¦¤Ä¤â¡¢¤½¤Îµ±¤¤Ï¿§êô¤»¤º...¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢2019Ç¯5·î¤Ë¥½¥í²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¡£ÀºÎÏÅª¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢·ëÀ®¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÁ´À¹´ü¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬±®¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤ß¤³゙¤í¡ª¤¿¤Ø゙¤³゙¤í¡ª¾Ð¤¤¤³゙¤í¡ª¡ª¡×¡£Åö»þ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö#2¡×(1976Ç¯10·î18ÆüÊüÁ÷²ó)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·Áª20¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢Ìó50Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢10·î12Æü(Æü)¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆCS½éÊüÁ÷Á÷¤µ¤ì¤ë¡£
1976Ç¯10·î¤«¤é1978Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î°ËÅì»ÍÏ¯¡õ¾®¾¾À¯É×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²Î¤È¥³¥ó¥È¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Â¿·¤Ê¹½À®¤¬¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼À¤òÊü¤Ä¥é¥ó¡¢¥ß¥¡¢¥¹¡¼¤Î²Î¾§¤ÇËë³«¤±¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¿ô¡¹¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È²½¤·¤¿Ì¾ºî¥³¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¤È¾®¾¾À¯É×¤Î"¿¦¿Í·Ý"¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¢¥É¥ê¥ÖËþºÜ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¾®¾¾¤Î¿ÆÊ¬¤µ¤ó¡×¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Îµ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¨°ï¤Ê¥³¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤ËÃÂÀ¸¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢"¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì"¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼"¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó"¤âÀ¸¤Þ¤ìÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¤½¤Î¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¤ä°ËÅì¤é¤¬²Î¤¤ÍÙ¤ë¡¢"¥Á¥å¥Á¥å¥ó¤¬¥Á¥å¥ó"¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾®¾¾¤¬¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡Ö¤·¤é¤±Ä»²»Æ¬¡×¤Ï¡¢Åö»þ¼Ò²ñ¸½¾Ý¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
°ËÅì¤ä¾®¾¾°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÅìÈ¬Ïº¡¢¹Ó°æÃí¤È¤¤¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¿¤Á¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î3¿Í¤â¥³¥ó¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Îµ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¥é¥ó½õ¡¢¥¹¡¼µÈ¡¢¥ß¥»Ò¤È¤¤¤¦°¥¬¥¥È¥ê¥ª¤ËÊÑ¿È¡£°ËÅì¤ò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥³¥ó¥È¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¥×¥íº¬À¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÎÎ¤âÈ¯´ø¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ï½ê¤Ç²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Èþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÅ¥ËÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÎ³Ú¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿"¼ãÂç¾"¤³¤È²Ã»³Íº»°¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ò¼ç±é¤È¤·¤¿¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¤âÈÖÁÈ¤Î1¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£Âè1ºîÌÜ¡ÖÈþ¤·¤ÅÁÀâ¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢Âè2ºîÌÜ¡Ö¤á¤¶¤á¤ì¤Ð½©¡×¤Ç¤Ï½ÀÆ»¤òÂêºà¤Ë¡¢²¦Æ»¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê±éµ»¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÌ¾ºî¡Ö¹È¤ÎÆÚ¡×¤Î¥Ý¥ë¥³¡¦¥í¥Ã¥½Ìò¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÍÎ²è¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿¹»³¼þ°ìÏº¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬²¿¤È¤âìÔÂô¤À¡£
¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌó5Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤«¤Ê³èÆ°´ü´Ö¤Ê¤¬¤éÁ¯Îõ¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡£È¾À¤µª¤È¤¤¤¦»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉü³è¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎÅÁÀâÅª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¡¢¤¼¤Ò"¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í¡ª¡ª
#2(1976Ç¯10·î18ÆüÊüÁ÷)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î12Æü(Æü)21:30¡Á
#3(1976Ç¯10·î25ÆüÊüÁ÷)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü(Æü)21:30¡Á
#4(1976Ç¯11·î1ÆüÊüÁ÷)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î26Æü(Æü)21:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ´ÚÎ®¡¦»þÂå·à¡¦¹ñÆâ¥É¥é¥Þ
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹