¡¡9·î29Æü¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ÎüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤ä´üÂÔ´¶¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¥È¥¤ÎÉã¿Æ¡¦»ÊÇ·²ð¤ò±é¤¸¤ë²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê53ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²¬Éô¤Ï2024Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤ÎÉã¿Æ¡¦Ä¾¸À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¸å¤ËÄ«¥É¥é¤Ç¤Þ¤¿¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ÎÃ»¤µ¤ËÊüÁ÷Á°¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤³¤Ç²¬Éô¤¬¤Ê¤¼»ÊÇ·²ð¤ËÅ¬Ç¤¤Ê¤Î¤«¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡£
¢¡»ÊÇ·²ð¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤
¡¡Éð»Î¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ò¤ä¤á¤ÆÉáÄÌ¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤¬ÉñÂæ¡£¤·¤«¤·¡¢¸µ¾åµéÉð»Î¤Î»ÊÇ·²ð¤Ï¤½¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¦¤Ë½¢¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¤Ç¤¢¤ë¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥¦¥µ¥®ÈÎÇä¤È¤¤¤¦¾¦¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£Åö½é¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥µ¥®¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÁá¡¹¤ËÊø²õ¡£
¡¡»ÊÇ·²ð¤ÏÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÏ¤·¤¼Ô¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¡È¶¶¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥È¥¤Ï¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤â¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤âÄü¤á¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤´¤È¤¯Æ¯¤¯Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï»ÊÇ·²ð¤È¤¤¤¦¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤òÃÇºá¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥¤ÎÊâ¤ß¤ä¡¢¸å¡¹¤ËÉ×¤È¤Ê¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÀ¸³è¤«¤é¼Ú¶âÀ¸³è¤Ë°ìÅ¾¤µ¤»¤¿¡ÈÂçÀïÈÈ¡É¤Ç¤¢¤ë»ÊÇ·²ð¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ø¥¤¥È¤¬½¸Ãæ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¼´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È»ÊÇ·²ð¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢¡µ¤¤ÎÎÉ¤¤¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó´¶¡¢¤È¤¤¤¦°¦¤é¤·¤µ
¡¡»ÊÇ·²ð¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¥È¥¤äÊì¿Æ¤Î¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¤¥¸¥ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÌÀ³Î¤ÊÅÜ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¿¥¥ã¥é¤ò¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬µö¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ëµö¤¹¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤¤¡¢¤ä¤é¤«¤·¤¿¥¥ã¥é°Ê¾å¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´²Âç¤µ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤»¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥¤ä¥Õ¥ß¤¬»ÊÇ·²ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»ÊÇ·²ð¤Ë¡Èµ¤¤ÎÎÉ¤¤¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤É¤³¤«µö¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤µ¤ò²¬Éô¤¬É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥È¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÅ¾Íî¤µ¤»¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·è¤·¤Æ°Ìò¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï²¬Éô¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÊÇ·²ð¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ã¯¤â¤¬»ý¤Ä¼å¤µ¤ä¶ò¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¿Í´Ö½¤¤±éµ»
¡¡²¬Éô¤¬±é¤¸¤ëÌò¤ò¡È¤Ä¤¤¤Ä¤¤µö¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¤Î¤Ï»ÊÇ·²ð¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹-´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤-¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢²¬Éô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÂ¼°æ¶¬°ì¤ò±é¤¸¡¢Éô²¼¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀõÀî·ÃÆá¡ÊÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ë¤Ë¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¡×¤Ê¤É¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÉÔ²÷´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÇÏÂÀÏº¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¾ÃËÉÃÄ¤òÎ¢ÀÚ¤ëÆÁÅÄ¾Ê¸ã¤ò±é¤¸¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÃæÈ×¤Ë¾Ê¸ã¤¬Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤é¤À¤Á¤Ï³Ð¤¨¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤Î¿´¾ð¤òÎ¸¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¬Éô¤¬±é¤¸¤ë¤È¤½¤Î¸ÀÆ°¤ÏÆÇ¡¹¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö½¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£Ã¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼å¤µ¤ä¶ò¤«¤µ¤ò²¬Éô¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼«Ê¬¼«¿È¤È½Å¤Í¤Æ´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ì¤À¤±¸í¤Ã¤¿¹Ô¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¿´¾ð¤ò»¡¤·¡¢µêÃÆ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Îµë¿å½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²¬Éô¤¿¤«¤·¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤â¡¢Ìþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿Ë¾·îÍªÌÚ¡ä
¡ÚË¾·îÍªÌÚ¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼Ò²ñÌäÂê¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£¡¢ÃÎ¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@mochizukiyuuki
