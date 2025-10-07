朝ドラとのギャップがメロい！ 秋ドラマ“イケメン”4選。「ビジュイイじゃん」な27歳俳優が好青年役からガラリと変貌
10月に入り、次々と注目作品が開始した秋ドラマ。ふとラインナップを見ると過去にNHK朝ドラで“ヒロインと恋に落ちるイケメン枠”として登場してきた俳優陣が多いことに気付きました。
そこで今秋ドラマでどんなメロいギャップを見せてくれるのかを探るべく、積年のドラマっ子でありイケメンをウォッチし続けてきた筆者が紹介していきます。
◆日曜劇場、初出演！『ザ・ロイヤルファミリー』目黒蓮
まずは、10月12日スタートの『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で、日曜劇場初出演となるSnow Manの目黒蓮さん。
2022年後期の朝ドラ『舞いあがれ！』では、ヒロイン・岩倉舞（福原遥さん）の航空学校時代の恋人で、誠実なエリート青年・柏木弘明を演じていました。後にヒロインの夫となるものの、しばしば放浪の旅に出てしまう歌人・梅津貴司（赤楚衛二さん）に比べ、柏木はパイロットながら地に足のついた現実主義な一面が頼もしかったです。
そんな目黒さんが出演する『ザ・ロイヤルファミリー』は、こちらも今年前期朝ドラ『あんぱん』で八木信之介役が話題となったイケオジ・妻夫木聡さんが主演。競馬の世界を舞台にした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語です。
10月上旬執筆時点において目黒さんが演じる役は「？？？」と表記されているのみで、役どころも役名も不明です。
ただ、ティザー映像での目黒さんは、眼鏡をかけ、前髪をさらりと下ろし、自然体な姿で馬に優しく微笑みかけています。ビジュアルとしては、仏頂面がデフォルトの柏木とは正反対。「本当に重要な役どころ」で、物語の鍵を握る目黒さんの日曜劇場初挑戦に期待大です。
◆Sッ気がたまらん『ちょっとだけエスパー』岡田将生
次に、10月21日スタートの大泉洋さん主演作『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演するのは、岡田将生さん。
2024年前期の『虎に翼』では、裁判官・星航一として、夫と死別したヒロイン・佐田寅子（伊藤沙莉さん）と事実上の再婚を果たします。岡田さんの落ち着いた大人の色気たっぷりな様が、全国の主婦たちの胸を鷲掴みにしました。
『ちょっとだけエスパー』で岡田さんは、会社をクビになり、全てを失ったどん底サラリーマン・文太（大泉さん）を、「ちょっとだけ」エスパーにしてしまう会社社長・兆を演じます。
文太に対し、ニヒルな笑みを浮かべつつ「世界を救う」ことを課し、かりそめの妻を用意しておきながら「人を愛してはならない」という不条理なルールを言い渡す謎多き男・兆。星とは真逆のSッ気ある岡田さんの正体が大変気になるところです。
さらに今作には『あんぱん』で、ヒロイン・朝田のぶ（今田美桜さん）の夫となる柳井嵩を演じた北村匠海さんも登場します。柳井の晩年の姿ではしっかり老けメイクでおじいちゃんになっていた北村さん。今作では謎の大学生・市松役で、フレッシュな魅力が見られそうです。
◆コメディタッチの演技に期待『じゃあ、あんたが作ってみろよ』竹内涼真
続いて、10月7日にスタートする『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で主演を務めるのは、竹内涼真さん。
2017年前期朝ドラ『ひよっこ』で、本格ブレイク前夜の竹内さんが演じた島谷純一郎は、御曹司でありながら恋愛経験がない好青年でした。ただ、島谷はヒロイン・谷田部みね子（有村架純さん）と交際後、家業など全てを捨て彼女を選ぶと決死の思いで伝えるも断られ、一人故郷に戻ることになります。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』では、「恋人ファースト」で自分を見失ってしまった彼女・山岸鮎美をW主演の夏帆さんが、「料理は女が作って当たり前」で亭主関白な彼氏・海老原勝男を竹内さんが演じます。自信家な勝男は、鮎美に完璧なプロポーズをしますが、「無理！」と断られ、破局することに。
