◇MLB ポストシーズン NLDS第2戦 フィリーズードジャース（日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク）

6回までスコアに「0」が刻まれていたナ・リーグ地区シリーズ第2戦。7回にドジャースが先制点を上げました。

フィリーズの先発、ルサルド投手を相手にこの回先頭の、テオスカー・ヘルナンデス選手がセンター前ヒット。続くフリーマン選手もライトへの2塁打を放ち、ノーアウト2、3塁と大きなチャンスを作ったドジャース。

ここでフィリーズはピッチャー交代で、後を継いだカーカリング投手がドジャースのエドマン選手を三振に仕留めますが、続くキケ・ヘルナンデス選手がショートへのゴロを放ちます。しかし、ここは3塁ランナーのテオスカー・ヘルナンデス選手はゴロゴーでホームにスライディング。

いい返球がありましたが、ここはテオスカー・ヘルナンデス選手の足が先にホームにタッチしていて、セーフの判定。リプレイ検証のリクエストが出されるも判定は覆らず、ドジャースが敵地で先制点をあげました。

また、その後、ドジャースのスミス選手がセンターへの2点タイムリーを放つと、大谷翔平選手も右中間へのタイムリーを放ち、ドジャースは7回に大きな4点を入れています。