最新ウエッジとパターを試打解説！スコアアップできるギア選びとは？

動きが小さく繊細になるショートゲームは、自分の技術だけではなく、道具にも頼って好結果を増やす。

2人が、話題の最新ウエッジ&パターを例に、即スコアアップに結びつくギア選びを指南する。

ソール形状に頼る！タイトリストボーケイSM10

巨匠ボブ・ボーケイのクラフトマンシップが詰め込まれた「スピンミルド」シリーズの10代目。各ロフトに応じたグラインドとバンス設計で、フェースコントロールや距離感の打ち分けを自在にする。また、形状だけでなく独自の重心設計「プログレッシブCG」により、番手ごとに最適な重心位置を設定。

各番手に求められるスピン性能と安定性をバランスよく担保している。

多彩なソールバリエーションは、あらゆるプレーヤーのニーズに対応。ゴルファーごとの”苦手”をグラインドの選択によってカバーできる。

SPEC●仕上げ/ツアークローム、ニッケル、ジェットブラック●ロフト角（バンス角・ソール形状）/46（10・F）、48（10・F）、50（8・F、12・F）、52（8・F、12・F）、54（8・M、10・S、12・D、14・F）、56（8・M、10・S、12・D、14・F）、58（4・T、6・K、8・M、10・S、12・D、14・K）、60（4・T、6・K、8・M、10・S、12・D、14・K）、62度（8度・M）●ライ角/64度●シャフト（フレックス）/DynamicGold、BV105、N.S.PRO 950GH Neo●価格/2万7500円

各グラインドの特性

Kグラインド

もっともハイバンス。バンカーで最大の効力を発揮。あまりフェースを開かずに、スクエアな向きで使いたいプレーヤーにオススメ。

ローバンスKグラインド

ソールがワイドなKグラインドの特性を活かしつつ、へッドの抜けを向上させたローバンスモデル。ラフからの脱出も簡単になる。

Dグラインド

やさしさと自由度を兼ね備えたハイバンスモデル。ソールのヒール・トゥ、トレーリングエッジ側を削り、多様な寄せ技に対応できる。

Sグラインド

トレーリングエッジ側にラウンドをつけ、ソール幅を狭めたフルソールが特徴。ハンドファーストに打ってもソールがしっかり当たってくれる。

Mグラインド

ソールのヒール側を大きく削り、フェースを開いて構えてもリーディングエッジが浮かない。ヘッドの入射角が浅めのプレーヤーに向いている。

Tグラインド

地面に吸いつくようなローバンスモデル。あらゆる入射角に対応し、どんな状況でもプレーヤーの意のままにボールをコントロールできる。

正しいソール選びでアプローチ巧者になれる！

ボーケイならではのスピン性能で安心してピンを攻められる-吉本

スピンの効き方もハンパないです！（左）

しっかりとボールを拾ってくれそうなシェイプですね（右）

ボーケイらしい美しいストレート形状は、じつにお見事。歴代から評価されている要素は、しっかりと継承されています。そして、同じロフトでもソールタイプごとにしっかりと特性の差を出しているところもグッドポイントです。

"ローバンス"の「M」は芝からの抜けがいいタイプですが「抜けすぎる」ことはなく、絶妙な「やさしさ」を残しているところが中上級者には好まれそう。ハイバンスながらトゥとヒールのソールに削りが入った「D」のようなソール形状は、スクエアに構えてもバンスが効いてくれますが、フェースを開いてもそれが邪魔にならないオールマイティなタイプ。ソールの違いを比較するときは、こういうソールタイプから試してほしいです。

New「K」グラインドがアマチュアの新たな選択肢になるかも-大原

やはり「SMシリーズ」のスピン性能は抜群ですね。ピンを果敢に攻めていけます。そして、新たに追加された“ワイドかつバンスが少ないタイプ"この「ローバンスK」は、とても好印象！フェアウェイからの抜けはもちろんのこと、ポールがフェースに乗りやすいのでコントロール性も◎。

ソールがバンスの数値以上に“ガンバって"くれる。ラフからの抜けもいいので、本当に「万能型」のソールですね。

幅広でハイバンスのノーマル「K」グラインドは、バンカーで大きな効力を発揮する。フェースを開かなくてもバンスが効いてくれるので、スクエアに構えて振り抜くだけで簡単に脱出できる

ソフトな打感と球の伸びが気持ちいい

OSLO3（左）DS72（右）

軽量で柔軟性がありながら、剛性と耐久性も兼ね備えた革新的素材「PEBAX」をゴルフ向けに最適化。日本人好みのソフトな打感ながらも、しっかり反発するという“相反する"特性を実現した。ソフトインサートでクリアな打音のフィードバックにより、転がりの感覚をつかみやすい。

また、フェースインサートを軽くすることで重心が深くなり、高MOI化。オフセンターヒットしても初速が落ちづらい。

OSLO3●ロフト角/3度●標準ライ角/70度●長さ/34インチ●ヘッド重量/365g●価格/4万4000円

DS72●ロフト角/3度●標準ライ角/70度●長さ/34インチ●ヘッド重量/360g●価格/4万4000円

ツアーでもスコッツデール使用者の優勝が続出！

群雄割拠の女子ツアーにて、佐久間朱莉プロが「DS72」を使用して今季すでに3勝！ツアー参戦2年目の高野愛姫プロも「OSLO3」を使用して初優勝を挙げた（7月12日時点）

形状・振り感・ストロークタイプなどマレットは“好み”にこだわれる！

寛容性と構えやすさがアドレスでの安心感を演出してくれます-吉本

構えたときの座りのよさが「OSLO3」は抜群ですね。ポンッとグリーンに置けば、ターゲットに向かって真っすぐ構えられるのでアドレス時のストレスがない。スラントネックを採用していて、大型マレットながらもしっかりとフェースの開閉を使ってボールをつかまえられるため、球の伸びもいい。

このように、最近はヘッドとネックの組み合わせで、大型ヘッドながらも操作性が高いモデルが増えてきましたね。

でもボールはしっかり伸びていく！（左）打感がめちゃくちゃやわらかいですね（右）

重心がインパクトでしっかりとボールを支えてくれる-大原

「DS72」はマレットでも小ぶりなヘッドサイズですが、フェースのスイートスポットの真下に重心を感じるので、ヘッドの挙動をコントロールしやすく、初速をしっかりと出していけます。こちらは「OSLO3」と逆で、小さいヘッドに寛容性を足したモデルというイメージです。

シャープなヘッドで真っすぐめのストロークをしたい人には、こういうモデルが合いますよね。ほどよいオフセット感も、ボールをつかまえて押し出すイメージを与えてくれます。

いかがでしたか？ ウエッジの購入を検討している方はぜひ参考にしてください！

吉本裕貴

●よしもと・ゆうき／1996年生まれ、千葉県出身。東北福祉大学ゴルフ部出身。千葉県旭市にある「ゴルフプラザ72」を拠点に、アマチュアやジュニアへのレッスン活動をしながらトーナメントにも参戦。自ら工房（JAM's GOLF LABO）を営むほど、ギアへの深い造詣をもつ。

大原健陽

●おおはら・けんよう／1996年生まれ、広島県出身。東北福祉大学ゴルフ部を経て、奥嶋誠昭プロコーチのもとでスイングとギアの知識を深く学ぶ。現在は「THE REAL SWING GOLF STUDIO」（神奈川県横浜市）で多くのゴルファーのレッスンやクラブフィッティングを行なっている。

構成＝編集部、石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川カントリークラブ