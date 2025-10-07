日本開催のPGAツアー“優勝候補”に松山英樹、?川泰果がランクイン R・ホイガードが最有力選手
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 事前情報◇7日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本で唯一開催される米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」が9日から4日間の日程で開催される。それに先がけPGAツアーは公式サイトで、優勝予想ランキング（パワーランキング）を発表した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
優勝候補1位に選ばれたのは、先週の米ツアー「サンダーソンファームズ選手権」を3位で終え、欧州ツアー5勝の24歳、ラスムス・ホイガード（デンマーク）だ。2番手には欧州ツアー12勝で43歳のアレックス・ノレン（スウェーデン）で、自身の直近2試合では7位、3位と上位フィニッシュを果たしている。そして3番手には2021年大会覇者でもある松山英樹。今年は、開幕戦の「ザ・セントリー」での優勝を含めトップ25入りが11回、自身の前戦となった9月のDPワールド（欧州）ツアー「BMW PGA選手権」では2日目に「64」をマークし単独首位に浮上。3日目にスコアを崩すも、13位タイで終えている。日本屈指の実力者が母国でどのような戦いを見せるのか、注目だ。そのほか、4番手に世界ランキング3位のザンダー・シャウフェレ（米国）、5番手には前戦2位のガリック・ヒーゴ（南アフリカ）が続いた。そしてV候補12位には、日本の賞金ランキング3位の?川泰果がランクイン。今年の「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」で優勝した資格で参戦する。その優勝から出場した8試合では、1度の予選落ちがあるものの、7回のトップ10入りを果たしている。平均スコアは「69.907」で現在2位。今大会の舞台である横浜CCで2023年に開催された「横浜ミナト Championship 〜Fujiki Centennial〜」での単独2位など、同ゴルフ場との相性もよく、期待がかかる。2019年から（コロナ禍の2020年を除く）「ZOZOチャンピオンシップ」として開催された日本で唯一の米男子ツアー公式戦が、今年、心機一転。舞台も千葉県・アコーディア・ゴルフ習志野CCから横浜CCに移し新たな風を吹き込む。【優勝予想ランキング】1位：ラスムス・ホイガード2位：アレックス・ノレン3位：松山英樹4位：ザンダー・シャウフェレ5位：ガリック・ヒーゴ6位：キム・シウー7位：マイケル・キム8位：カート・キタヤマ9位：マイケル・トルビョンセン10位：ユ・チュンアン11位：クリスティアン・ベゾイデンハウト12位：?川泰果13位：ビンセント・ウィアリー14位：クリストファー・ゴッタラップ15位：マックス・ホーマ
