◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で右前適時打を放ち、地区シリーズ初安打をマークした。

3点を先制し、なおも2死一、二塁の好機で迎えた7回の第4打席。継投したばかりの相手3番手左腕・ストラームの2球目、内角速球を捉えると、111・6マイル（約179・6キロ）の痛烈な打球が右前へ。二塁走者・マンシーが生還し、貴重な4点目を奪うと、一塁ベース上で力強く拳を握ってガッツポーズを見せた。

初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの外角低めのチェンジアップを見送ったが、見逃し三振。3回1死の第2打席は初球攻撃も内角直球に詰まらされ、ニゴロに倒れた。

6回1死の第3打席も一ゴロに打ち取られ、地区シリーズは2戦目まで7打数無安打とノーヒットが続いた。

前日5日（同6日）は試合がなく、4日（同5日）の第1戦はPS史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回3安打3失点で勝利投手となったが、打者としては4打数無安打1四球、自己ワーストタイの4三振だった。

今季は自己最多＆球団新の55本塁打をマークしたが、対戦相手であるフィリーズ・シュワバーに1本差で及ばず、3年連続本塁打王はならなかった。レギュラーシーズンで55本塁打以上放った選手がPSで対決するのは史上初。両スラッガーによる対決に注目が集まっている。

大谷がシチズンズバンク・パークで本塁打を打てば、現行の本拠地球場では29球場目となり、現役選手7人目の「30球場制覇」に王手をかける。他にはレッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで本塁打がない。