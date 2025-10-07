◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースのブレーク・スネル投手（３２）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に先発し、６回９９球を投げて、１安打無失点、９奪三振４四球の快投を見せて降板した。７回に１死二、三塁でE・ヘルナンデスの遊ゴロの間に先取点を奪い、スミスも２点適時打、大谷も右前適時打で続いた。４点リードの７回から２番手のマウンドにはシーハンが上がった。

初回は２死からハーパーに四球を与えたが、無失点で切り抜けたスネル。２回は１死からカステラノス、ソーサと２者連続三振を奪った。３回は先頭のマーシュに四球もケンプ、ターナーを２者連続三振。２死一塁でシュワバーの打席で飛び出した一塁走者を冷静にアウトにして二塁にすら進ませなかった。

２番からだった４回もシュワバーから空振り三振を奪うなど３者凡退。５回は２死からソーサに初安打となる中前安打を許したが、マーシュを一ゴロに打ち取った。５回終了時点で両軍先発はともに１安打無失点。投手戦となった。

６回は先頭のケンプからこの試合８個目の三振となる空振り三振を奪ったが、ターナー、シュワバーと２者連続で四球。球数が「９０」となってハーパーを迎えたが空振り三振を奪うと、ボームも三ゴロに打ち取ってピンチをしのいだ。

今季ドジャースに５年総額１億８２００万ドル（約２７３億円）の契約で加入したスネル。開幕ローテ入りしたが、たった２登板で左肩を痛めて離脱し、ようやく復帰したのは８月だった。復帰後は調子を上げて終わってみれば１１登板ながら５勝４敗、防御率２・３５。ポストシーリーズ初戦だった９月３０日（同１日）のワイルドカード第１戦、本拠地・レッズ戦の先発を託された。

レッズ戦では、６回まで無失点に抑えるなど、７回９１球を投げて、４安打２失点、９奪三振の好投で勝利投手。中５日で地区シリーズ第２戦目も先発のマウンドに上がった。