◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースのＭ・ロハス内野手が、気迫のプレーでチームのピンチを救った。６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に「７番・三塁」で先発出場し、両軍無得点で迎えた６回に２死一、二塁のピンチでボームの三ゴロを捕球すると、そのまま三塁にダイビング。執念でアウトをもぎ取り、先取点献上を阻止するビッグプレーとなった。

ロハスはこのプレーで二走・ターナーと交錯し、やや足を引きずるそぶりを見せてベンチへ。同僚ベッツや先発左腕スネルらも心配そうに見つめた。ロハスの気迫に鼓舞されたか、直後の攻撃では、Ｔ・ヘルナンデス、フリーマンの連打でチャンスを作ると、１死二、三塁からＥ・ヘルナンデスの遊ゴロ野選で先取点を奪った。

地区シリーズは５試合制で、３戦先勝。ドジャースはこの試合に勝てば２勝０敗となり、一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけることになる。第３戦は移動日を挟んで８日（同９日）にドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われ、山本由伸投手（２７）が先発予定。ドジャースは９日（同１０日）の第４戦にグラスノーが先発する見込みだ。