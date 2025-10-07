◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３点を先取した直後の７回２死一、二塁の４席目は、３番手左腕・ストラームと対戦し、右前適時打を放った。一塁塁上では右手を挙げてガッツポーズを作りながら吠えた。

フィリーズの先発はヘスス・ルサルド投手（２８）。今季チーム最多の１５勝（７敗）を挙げた左腕で、大谷も通算１４打数２安打の打率１割４分３厘と封じられている。だが、最後の対戦となった９月１７日（同１８日）には４打席目に大谷が右中間へ本塁打を放った。

敵地の大ブーイングが鳴り響く中打席に入った初回先頭の１打席目は、カウント２―２から低めのチェンジアップに手が出ず見逃し三振。第１戦の１打席目から、四球を挟んで５打数連続三振となった。３回１死走者なしの２打席目は二ゴロ。初球の内角直球に反応したが捉えきれなかった。

ドジャースのスネル、フィリーズのルサルドと両軍の先発左腕が５回まで１安打無失点と好投。大谷の６回１死走者なしの３打席目も一ゴロに倒れた。

２日前の４日（同５日）の第１戦では先発登板した大谷。自身のポストシーズン初登板で２回に３点を失って先取点を与えたが、３回以降は立ち直って６回３安打３失点と踏ん張った。すると６回にＥ・ヘルナンデスの左翼線への２点適時二塁打で１点差に迫り、７回にＴ・ヘルナンデスの中堅右への３ランで一気に逆転。大谷は勝利投手になり、２点リードの９回を無失点で締めくくった佐々木朗希投手（２３）にはセーブがついた。

一方でバットでは４打席連続三振を喫して５打席無安打で１四球。試合後には「対戦するピッチャーの質も高い。素晴らしいピッチャーが５打席ともマウンドにいたので、なかなか打てる機会はなかった」と完敗を認めていた。９月３０日、１０月１日（同１、２日）の本拠地でのレッズとのワイルドカードシリーズでは第１戦で初回先頭弾など２発を放ち、第２戦でも貴重な適時打。３試合ぶりの本塁打にも期待がかかっている。

この試合でドジャースが勝てば、２連勝で一気に突破へ王手をかけることになる。第３戦は移動日を挟んだ８日（同９日）に本拠地のドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われる。２勝２敗で１１日（同１２日）の第５戦までもつれた場合には、大谷が再び先発登板予定。試合前にキャッチボールをして調整した。キャッチボール終了後には珍しく中堅の位置に残ってフリー打撃の打球を追い、軽快な動きで２球をキャッチ。緊急事態での外野守備の準備をしているようだった。