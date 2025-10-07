◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースが、７回に待望の先取点を奪った。Ｔ・ヘルナンデス、フリーマンの連打などで１死二、三塁のチャンスを作ると、２番手右腕のカーカリングからＥ・ヘルナンデスが遊撃へのゴロ。ターナーは本塁に送球したが、Ｔ・ヘルナンデスのスライディングが速く、先取点を奪った。

先発は、ドジャースがブレーク・スネル投手（３２）、フィリーズがヘスス・ルサルド投手（２８）の両左腕。先発投手２人が快投を見せた。初回は２死からハーパーに四球を与えたが、無失点で切り抜けたスネル。２回は１死からカステラノス、ソーサと２者連続三振を奪った。３回は先頭のマーシュに四球もケンプ、ターナーを２者連続三振。２死一塁でシュワバーの打席で飛び出した一塁走者を冷静にアウトにして二塁にすら進ませなかった。

２番からだった４回もシュワバーから空振り三振を奪うなど３者凡退。５回は２死からソーサに初安打となる中前安打を許したが、マーシュを一ゴロに打ち取った。５回終了時点で両軍先発はともに１安打無失点。投手戦となった。

６回は先頭のケンプからこの試合８個目の三振となる空振り三振を奪ったが、ターナー、シュワバーと２者連続で四球。球数が「９０」となってハーパーを迎えたが空振り三振を奪うと、ぼーむも三ゴロに打ち取ってピンチをしのいだ。すると直後の７回表にＴ・ヘルナンデスとフリーマンの連打で無死二、三塁のチャンスを作り、ルサルドが降板。２番手のカーかリングがマウンドに上がった。エドマンは三振に倒れたが、Ｅ・ヘルナンデスの遊ゴロで先取点を奪った。