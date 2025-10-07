

2024年、日本のGDPは過去最高を記録した。一方で、街では「景気がよくなった実感はまるでない」という声が聞こえてくる（写真：bee／PIXTA）

日経平均株価は高値で推移し、2024年のGDPは過去最高だった日本。にもかかわらず、多くの国民の生活が苦しいままなのはなぜなのでしょうか。本稿では『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』より一部抜粋のうえ、お金が回っていても生活が楽にならない、ボトルネックの正体を解説します。

経済を回せない巨大ピラミッドの罠

「お金さえあれば、欲しいものを手に入れられる」

そんな時代が確かにあった。だからこそ、これまでの経済対策は、「お金を回すこと」を重視してきた。政府が巨額の資金を公共事業に投じれば、その資金が労働者の賃金となり、消費を生み、新たな雇用につながる。そんな好循環が信じられてきたのだ。

たとえプロジェクト自体が無駄に見えても、「お金が回ればいい」と考えられていた。重要なのは「何に使うか」ではなく、「どれだけ使うか」。経済効果やGDPという数字が、その考えを裏付ける指標としてもてはやされた。

しかし、この考えの前提にあるのは、ヒトもモノも豊富に存在していることだ。ヒトが経済の制約になると、どうなるだろうか？

仮に政府が1兆円を投じて巨大なピラミッドを建設するとしよう。資金はある。だが、人手が足りない。

当然、人材の奪い合いが起き、人件費は跳ね上がる。当初の予算1兆円は1.5兆円、さらに2兆円へとふくれ上がるかもしれない。それでも、旧来の価値観に染まった評論家たちは「経済効果が2倍になった」と称賛するだろう。しかし、本当にそれでいいのだろうか？

限られた人材がピラミッド建設に集中すれば、他の分野に深刻な副作用が生じる。

たとえば、全国で老朽化が進むインフラ整備が後回しにされる可能性がある。日本にはすでに耐用年数を超えた水道管が17万キロメートル以上あり、修繕が追いつかず、道路が突然陥没する事例は年間3000件近くにも及ぶ。予算があっても人手がなければ解決できない問題だ。

副作用はそれだけでは終わらない。マイホームを夢見ていた人は、人件費の高騰であきらめざるを得なくなる。また、建設業界の高給に惹かれて、他の業界の人材も吸い取られ、人手不足はさらに深刻化する。経済全体が、一つのプロジェクトに振り回されて崩れていく。

GDP成長は私たちの豊かさに直結しない

ピラミッドの例は極端でわかりやすいが、実際の経済では問題は見えにくい。

たとえば、2024年当時、海外からの投資を呼び込んだ熊本のTSMC半導体工場の稼働は、経済界での注目を集め、「雇用を生んだ」「大きな経済効果がある」として称賛された。

一昔前であれば、確かにその通りだっただろう。しかし、人手不足の現代では副作用を起こしている。熊本の教員不足の原因の一つは、「この工場の稼働によって、人材が吸い上げられたため」、という声を耳にしたこともある。経済効果やGDPという数字で見れば、学校教育より半導体を作るほうが価値がある、ということになってしまう。

「お金を稼ぐほうがえらい」という価値観のもとでは、将来を担う子どもたちを育てることは後回しにされる。

「お金さえ回せば経済はよくなる」という常識は、ヒトもモノも無限に存在するという前提に立った、旧世界の幻想にすぎない。この古い価値観に、私たちは終止符を打たなければならないだろう。

2024年、日本のGDPは過去最高を記録した。だが、その一方で生活の苦しさを表すエンゲル係数（家計の消費支出に占める食費の割合）は43年ぶりの水準にまで悪化した。

街では「景気がよくなった実感はまるでない」という声が聞こえてくる。数字としてのGDP成長が、私たちの豊かさに直結しない現実が浮き彫りになった。

こうした状況のなかで、新しい経済政策や公共事業に求められるのは、限られた人手と資源をどう効率よく使うかという視点だ。

たとえば、1兆円を人々に行き渡らせたいなら、巨大な建造物を作るよりも、直接給付などの、「人手を無駄にしない仕組み」を優先した方がいいだろう。

それでもなお、「経済を回すためにお金を使いたい」と考える人には、寄付という選択肢を勧めたい。自分の大切なお金を、本当に必要とする分野に届けることができれば、それは社会全体の豊かさにもつながるはずだ。

もったいないのは何か？

私たちの日常生活においても、お金を節約するだけでなく、「人手を節約する」という意識が求められている。

宅配便の再配達を減らせば、街を走る配達員の負担が軽くなる。その小さな気遣いが積み重なれば、節約できた労力を他の大切な仕事に振り向けることができる。





学校現場も同じだ。保護者対応を減らし、先生が教育に専念できるようになれば、子どもたちの未来につながる価値を生む。

「お米一粒でも残したら、もったいない」

この昔ながらの教えには、作り手への敬意と感謝が込められている。それは、モノやヒトが制約だった時代の記憶だ。

私たちがお金に縛られてきたのは、心が貧しくなったからではない。長いあいだ、「お金が制約だった時代」を生きてきたからだ。

その時代は今、終わりを告げようとしている。これから私たちが大切にするべきなのは数字ではなく、その向こう側にいる「ヒトの力」ではないだろうか。

（田内 学 ： お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家）