ダブル洗顔不要！とろける温感バームが気持ちいい！【ラフラ】のクレンジングバームがAmazonに登場中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
とろける温感バームがハリ肌へ導く！【ラフラ】のクレンジングバームがAmazonに登場中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ラフラのクレンジングバームは、天然由来成分99%以上配合の「バームオレンジ ルビーリッチ」として新処方でリニューアルされた、エイジングケア対応のクレンジングバームである。メイク落としと洗顔が一度で完了し、まつ毛エクステをしていても使用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
年齢を重ねた肌に必要なアスタキサンチン、フラーレン、レチノールなどの保湿成分がプラスされている。まるで美容液で顔を洗っているような感動の洗い上がりだ。
→【アイテム詳細を見る】
体温でとろけるようなバームが肌に優しく馴染み、毛穴の奥の汚れもしっかりと落とす。
エイジングケアにフォーカスした処方で毛穴レスなハリ肌へと導く。
→【アイテム詳細を見る】
洗うたびに、ハリと弾力のある若々しい肌へ。このクレンジングバームで、毎日のメイクオフを贅沢なエイジングケアタイムにしよう。
とろける温感バームがハリ肌へ導く！【ラフラ】のクレンジングバームがAmazonに登場中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ラフラのクレンジングバームは、天然由来成分99%以上配合の「バームオレンジ ルビーリッチ」として新処方でリニューアルされた、エイジングケア対応のクレンジングバームである。メイク落としと洗顔が一度で完了し、まつ毛エクステをしていても使用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
年齢を重ねた肌に必要なアスタキサンチン、フラーレン、レチノールなどの保湿成分がプラスされている。まるで美容液で顔を洗っているような感動の洗い上がりだ。
→【アイテム詳細を見る】
体温でとろけるようなバームが肌に優しく馴染み、毛穴の奥の汚れもしっかりと落とす。
エイジングケアにフォーカスした処方で毛穴レスなハリ肌へと導く。
→【アイテム詳細を見る】
洗うたびに、ハリと弾力のある若々しい肌へ。このクレンジングバームで、毎日のメイクオフを贅沢なエイジングケアタイムにしよう。