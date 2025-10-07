星野リゾートの温泉旅館「界」に「はじめてのひとり温泉宿」プラン登場！“おひとりプロデューサー”まろさんと共同開発
星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド界は、「はじめてのひとり温泉宿」プランを2025年12月1日(月)より販売開始する。“おひとりプロデューサー”まろさんとの共同開発による本プランは、専用のしおりやウェルカムティー、夕食時のペアリング、厳選ギフトセットなど、ひとり温泉宿での快適な滞在を実現できる内容が満載だ。
【写真】まろさんと界のスタッフが厳選した「ひとり温泉宿ギフト」(界 奥飛騨)
界では、2019年から「ひとり旅」プランを導入し、2020年は「ひとり蟹会席」を提供。さらに、2024年に開業した界 奥飛騨では、界初の「おひとり様専用客室」を設けるなど、長年にわたりひとり旅のニーズに応え続けてきた。そして今回、2024年に1年間かけて界を巡る「ひとり界温泉旅。」を実施した“おひとりプロデューサー”のまろさんとともに、新プランを開発した。以下に、まろさんから届いたコメントを紹介。
「2024年に1年かけて『界』をひとりで巡る中で、"ひとり温泉"に慣れていない方にこそ『界』はぴったりだと感じたのが、発案のきっかけでした。星野リゾートさんと何度も協議を重ね、ひとり温泉してみたいけど一歩が踏み出せない…という方の背中を、そっと押せるようなプランにできたのではないかと思います。また、“はじめて”という言葉には、いくつもの意味を込めました。ひとり温泉がはじめての方はもちろん、ひとりで『界』に泊まるのがはじめて、という方にも、ぜひ体験していただけたらうれしいです。“ひとり温泉”“ひとり界”でしか見られない景色を、どうぞご堪能ください」
■【特徴1】まろさん監修 「ひとり温泉宿のしおり」と「おひとりさまウェルカムティー」で到着後の緊張をほぐす
部屋にチェックイン後、まろさん監修の「ひとり温泉宿のしおり」をプレゼント。おすすめの滞在スケジュールや、ひとりだからこそ楽しめるポイントなど、初めてのひとり温泉宿を楽しむための情報が満載だ。おひとりさま時間を最高のものにしてほしい、という想いから選定した「おひとりさまウェルカムティー」でほっとひと息つきながら、緊張した気持ちをほぐすことができる。また、ひとり温泉宿に寄り添う存在として、特製のお守りも用意。ひとり温泉宿の不安を解消しつつ、これからの滞在に期待を膨らませる。
■スケジュール例
＜1日目＞
15時 チェックイン
15時30分 「ひとり温泉宿のしおり」を読みながら「おひとりさまウェルカムティー」でひと息
16時30分 温泉入浴で心身を癒やす
17時30分 夕食〜会席料理と「おひとりたしなみペアリング」を堪能〜
21時 地域色豊かな「はじめてのひとり温泉宿ギフト」でその土地の文化に触れる
＜2日目＞
8時 朝食
10時 旅の思い出を振り返りながら、しおりに思い出を綴る
12時 チェックアウト
■【特徴2】ご当地会席と「おひとりたしなみペアリング」を半個室の食事処で気兼ねなく堪能
夕食は、人目が気にならない半個室の食事処へ(※)。本プランの「おひとりたしなみペアリング」では、ご当地の日本酒やワインなどを少量ずつ提供し、ひとり旅で「飲みきれない」という心配なく、さまざまな酒を味わいたいというニーズに応える。また、ノンアルコールペアリングも用意。自分だけの空間で、その土地の料理と酒をじっくり堪能できる。
※界 玉造の食事処は、半個室ではないが、席の配置は配慮してもらえる
＜ペアリングコース一例(界 鬼怒川)＞
・先付「牛肉とらっきょうのタルタル とちおとめのドレッシング」 ✕ 仙禽 ドメーヌ・パーラー ナチュール・シードル
・宝楽盛り ✕ 鳳凰美田 純米大吟醸 赤判 無濾過生酒
・揚物 ✕ 鳳凰美田 PREMIUM 檸檬
・御飯 ✕ こことあるシリーズ2021 ツヴァイゲルト
・甘味「界 鬼怒川特製 豆乳羹ゆず風味」 ✕ こころみシリーズ 2022 ケルナー・シエスタ
■【特徴3】まろさんと界のスタッフ厳選「はじめてのひとり温泉宿ギフト」でご当地文化を五感で味わう自分だけの時間
ひとり旅の魅力を発信し続けるまろさんと、地域の魅力に精通した界のスタッフが選び抜いた「はじめてのひとり温泉宿ギフト」。初めてのひとり旅で「何をしたらいいかわからない」という不安に応える、自分のペースでくつろげるアイテムや、土地の魅力を五感で味わえるグッズを厳選して用意した。ひとり温泉宿をより快適に、心ゆくまで楽しむことができる。
＜ギフト内容一例(界 雲仙)＞
・長崎のクラフトビール
・ステンドグラスを表現したプリン
・「活版印刷」を用いたオリジナル扇子づくり
＜ギフト内容一例(界 津軽)＞
・選べるアロマセット(青森を代表する桜、りんご、ヒバの3種)
・アップルパイと紅茶
・津軽こぎん刺しセット
＜ギフト内容一例(界 奥飛騨)＞
・味噌のお煎餅と温泉和紅茶
・針葉樹のオイルを使用したアロマスプレーづくり
・飛騨の匠の歴史を知る書籍
まろさん プロフィール
おひとりプロデューサー。自身が運営するメディア「おひとりさま。」をはじめ、執筆やメディア出演を通じて、ひとり時間の意義を伝え、過ごし方を提案。漫画『おひとりさまホテル(漫画：マキヒロチ/新潮社)』の原案を手がけるほか、著書に『おひとりホテルガイド(朝日新聞出版)』、『ひとりがいい旅(ワニブックス)』がある。また、企業のひとり客向け企画のプロデュースや、ひとり時間でつながるコミュニティも運営する。
「はじめてのひとり温泉宿」概要
期間：2025年12月1日(月)〜通年※施設ごとに除外日あり
対象施設：界全施設(休館中の施設は除く)
料金：4万2000円〜※施設により異なります(サービス料込)
含まれるもの：宿泊、夕朝食、ひとり温泉宿のしおり、おひとりさまウェルカムティー、おひとりたしなみペアリング、はじめてのひとり温泉宿ギフト
予約：公式サイトにて5日前までに要予約
備考：季節や入荷状況によって提供内容、期間変更をする可能性あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
