７日の東京株式市場は買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３３６円高の４万８２８１円と続伸。



前日の欧州株市場は主要国の株価が軟調だったが、米国株市場ではハイテク株に根強い買いが入りナスダック総合株価指数が反発し最高値を更新した。前日の東京市場では高市新総裁の誕生がポジティブサプライズとなり、日経平均は２０００円を超える上昇を示したが目先スピード警戒感も拭えない。しかし、引き続き高市トレードを原動力に上値指向は強い。外国為替市場でドル高・円安が一段と進んでおり、半導体関連などを中心に株価押し上げ効果をもたらしている。他方、長期金利の動向などはリスク要因として意識され、ここにマーケットの視線が向かう可能性もある。



出所：MINKABU PRESS