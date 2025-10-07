きょう名証ネクスト市場に新規上場したウリドキ<418A.NG>は、公開価格と同じ１２００円カイ気配でスタートした。



同社は、買い取りマッチングサイト「ウリドキ」を運営するＣｔｏＢマッチングサービスと、リユース記事特化ＷＥＢメディア「ウリドキプラス」の運営などを行うメディアサービスが事業の柱。「ウリドキプラス」で各種リユース関連情報及びリユース業者の情報を発信することで、「ウリドキ」への足がかりとなり、市場の売却ニーズと買い取りニーズのマッチングを誘致している。公募株式数３万株、売出株式数３３万２４００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し５万株。主幹事はＪトラストグローバル証券。



出所：MINKABU PRESS