キャプテン遠藤航が不在。まさかの非常事態をどう乗り切るか。“もう１人”の主軸がタフさを養っておくのは重要だ【日本代表】
９月のアメリカ遠征でメキシコ＆アメリカを相手に“無得点未勝利”という厳しい結果に終わった日本代表。2026年北中米ワールドカップで優勝という大目標に近づくためにも、10月のパラグアイ（10日）＆ブラジル（14日）との２連戦では内容・結果の両面で進化を示す必要がある。森保一監督も目に見える成果を残さなければいけないと強い自覚を持って、６日からの代表合宿に突入したはずだ。
しかし、トレーニング初日にショッキングなニュースが飛び込んできた。キャプテンの遠藤航（リバプール）が怪我のため今回の活動を辞退することが決まったのだ。前日５日には板倉滉（アヤックス）も怪我のため不参加が発表されており、橋岡大樹（スパルタ・プラハ）を追加招集したばかりだが、今回は絶対的支柱の離脱ということでチームに激震が走った。
「（航は）もちろん大事な存在なんで、影響は大きいとは思いますけど、ワールドカップでもどうなるか分からない。そういうなかでもやらないといけないんで、強い気持ちを持って挑む必要があると思います」と長友佑都（FC東京）は神妙な面持ちでコメントしたが、2023年からの第二次森保体制で、遠藤不在のケースはほとんどなかったのだ。
彼が重要局面で欠場したのは、2024年10月のW杯最終予選・オーストラリア戦だけ。この時は前日に体調不良を訴えて欠場しているが、シリーズ自体には帯同していた。だが、今回は活動すべてに加わらない。その状況下で日本は強豪２か国に勝てるのか。まさにチームの真価が問われると言っていい。
遠藤の主戦場であるボランチに目を向けると、今のところ追加招集の発表はない（10月６日時点）。指揮官としては、２列目兼任の鎌田大地（クリスタル・パレス）、９月シリーズを欠場したが復帰を果たした田中碧（リーズ）や佐野海舟（マインツ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）らを組み合わせる形で、この２連戦を乗り切れるという算段があるのだろう。
確かに鎌田は今季、主にボランチでプレー。好調を維持している。田中も初参戦のプレミアリーグで日に日に自信を増している様子だ。８月23日のアーセナル戦で右膝を負傷し、２試合を欠場した後はベンチスタートとなっているが、「対戦する選手が基本的に各国の代表なので、ワクワクもありますし、毎週がワールドカップじゃないですけど、CLとか、それくらいのクオリティがある。本当に成長を感じます」と６日の練習後にも目を輝かせていた。代表経験が豊富な２人が佐野、藤田と良好な関係性を構築し、攻守両面でスムーズな働きを示してくれれば理想的だ。
今までの森保監督の起用法を見ると、代表２連戦では強いチームの方にベストメンバーを出す傾向が強いため、その流れなら、ブラジル相手に鎌田と田中で挑み、パラグアイ戦は佐野・藤田というコンビで行くことになるだろう。けれども、９月のアメリカ戦で佐野・藤田のコンビがそれほど機能しなかったように、この２人では強豪相手に中盤をコントロールし切れないかもしれない。
ゆえに、今回は鎌田・佐野、田中・藤田などといったコンビで融合を図ってほしいところ。田中は直近の公式戦でフル出場していないのだから、今シリーズは２試合連続で先発もありではないか。むしろ、W杯本番で遠藤と重要戦力の守田英正（スポルティング・リスボン）の両方がいないケースもあり得るだけに、もう１人の主軸である田中が連戦に慣れ、タフさを養っておくのは意味があることだ。
「ディフェンス陣はどんどん選手が欠けて、今は前に戦っていたスタメンの選手がほぼいない状況になっている。ワールドカップの本番でもそのシチュエーションが来る可能性はあるし、もっと人が欠けるかもしれない」と百戦錬磨の長友も危機感を募らせていたが、それはボランチにしても同じこと。来年33歳になる遠藤がずっと高値安定でいられる保証はないだけに、ここは田中が中心となって全体をコントロールすることが肝要だ。
