作業効率を爆上げ。左手デバイスを一体化したハイブリッドキーボードなら省スペースも叶う
こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
左手デバイスが気になっているけど、デスク上にこれ以上モノを増やしたくない…なんて思っている人、要注目です。
ショートカットやアプリ起動、作業の自動化などを各キー（ボタン）に割り当てる左手デバイスは、一度使い始めると、無かった頃に戻れなくなる便利アイテム。
「K1 PRO」は、その左手デバイスを一体化したプログラマブルキーボード。コンパクトなテンキーレスサイズでありながら、ゲーミングからビジネス用途まで、幅広いシーンで作業効率を向上してくれるプロダクトです。
直感的操作を可能にするカスタマイズ機能
「K1 PRO」は、3つのダイヤルと6つのカスタマイズキーを搭載したハイブリッドキーボード。
通常、方向キーの上部に配置されているホームキー、エンドキー、ページアップ・ダウンキーなど、マウスの機能で代替されることが多くなったキーを、バッサリとカット。この部分に左手デバイスをはめ込んだ形になっています。
こうなってたらいいのに、と思っていた人も少なくないのでは？
専用アプリを使って、各ボタンにショートカットやコマンドを自由に割り当てできるので、手間がかかる操作を一発で処理させることが可能になります。
もちろん、専用アプリは日本語対応。ドラッグ＆ドロップの直感的な操作でカンタンにカスタマイズできます。
さらに、Adobe PhotoshopやIllustratorなどのクリエイティブソフトから、Microsoft WordやExcelといったビジネスソフトまで、豊富なプラグインをダウンロードして活用することも可能。
作業効率爆上げ間違いなしのデバイスに仕上げられています。
高性能と快適性を両立した全部盛り仕様
もちろん、ゲーミング用途にも対応できるスペックを搭載。
RISC-V準拠のCPU（480MHz）が、滑らかな動作と高い応答性を実現。キースイッチには、押下圧がスタート30g、底打ち55gという軽いタッチの赤軸リニア「Haimu Red Switch」を採用し、極めて軽いキータッチと静音性が特長となっています。
またホットスワップ対応なので、好みのキースイッチへの交換も可能です。こだわりの自分仕様にカスタマイズできるので、お仕着せの仕様では満足できないという本格派の人も納得の仕様ですね。
ゲーミング対応らしく派手なRGBバックライトが目立ちますが、デスクワーク用途に使いたいという人は、明るさを抑えたり、点滅しないようにセットしておけば問題ないでしょう。
Windows、Mac両対応
「K1 PRO」は、WindowsとMacに両対応しているので、ゲーミング仕様に注目している人にも、動画編集、画像編集、デザインなどクリエイティブワークに活用したい人にも、ビジネスシーンでの快適性を追求したい人にも、問題なくフィットしてくれます。
チルト調整は3段階。お好みのパームレストを組み合わせて、ストレスのない打鍵感、快適な作業環境を実現してしまいましょう。
これ一台に、マルチな便利機能をまるっと搭載した「K1 PRO」は、現在プロジェクトを展開中。お得に入手できるチャンスとなっています。
限られたデスクスペースを有効活用しながら、ハイスペックな性能とカスタマイズ性の高さを味わえる要注目のキーボード。ぜひ、以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！
>> キングジム深セン共同開発｜操作快感ハイブリッドキーボードが登場！K1 PRO
Image: Great Work
Source: CoSTORY