これは渋カッコ良いドレスアップ。

クルマやバイクなど、乗り物は時代によって流行がありますよね。たとえば80年代と2025年の今では、ボディーの角張った感じや、ライトの形状などがけっこう違います。最近はSFロボめいたデザインなのがカッコ良いのですが…似たようなものばかりで逆に没個性的な気がします。

個性を出すため、エアロパーツの装着やマフラー、ホイール交換といったドレスアップは一般的。塗装でイメージを一新する人もいるでしょうね。

アメリカンに大変身

自動車用カスタムパーツのDAMD（ダムド）が作ったのは、HONDA「WR-V」をジープっぽい見た目に大変身させるキット「REVERB」。前から見るとイマドキのSFロボ風デザインだった「WR-V」が、ちょっとヴィンテージ・アメリカンな雰囲気で全くの別物になります。

Image: DAMD

顔を変えるキット

「フェイスチェンジキット」は29万8000円で、被せるだけのボンネットカバー、フロントグリルとバンパー、角目ハロゲンヘッドランプおよびハーネスやステー類が一式揃います。

フロント部分だけですでに大変身ですが、別売りで角目2灯をLEDにするバルブ、ボンネットカバーに取り付けるREVERBのレターエンブレム （「RANGE ROVER」の顔部分みたいな文字列）、ウッドパネルみたいなサイドデカール などがあります。

ブレーキランプ周辺にくっつけるテールランプガーニッシュに、チェック模様のシートカバーも付ければフル装備。好みとご予算に応じてって感じですけどね。

木目ステッカーがアメリカン

かつてL.A.に住んでいた筆者は、1976年製オールズモービル「ヴィスタ・クルーザー」に1年ほど乗っていた時期がありました。横から見るとボディーの下半分が木目調で、やたらアメリカンな雰囲気だったんですよね。このキットを見ていて、懐かしい思い出が蘇ってきました。

WR-Vを買う理由ができたかも

国産でアメリカン風だと、光岡自動車の「Buddy」という選択肢もありますよね。だけどホンダ党や「WR-V」を狙っている／乗っている人なら、30万円ほどでここまで個性を出せるのってイイですよね。今の同じような見た目のクルマから、一歩飛び出してみましょう。

