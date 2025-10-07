¸¶ÅÄÎ¶Æó¤ÎºÊ¡¢°¦¡¡¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Î¥¤¥±¥á¥óÄ¹ÃË¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡×
ÇÐÍ¥¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ê54¡Ë¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¸¶ÅÄ°¦¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°¦¤ÏÂ©»Ò¤Î¡Ösenior night¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö4Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿VCU¤Î¥°¥é¥ó¥É¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤±¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ï´¶ÌµÎÌ¤Ç¥°¥é¥ó¥É¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤âÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¤³¤ì¤¿´ò¤·¤µ¤Ç¤¿¤À¤¿¤À¤Ë¤ä¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î»ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿ÍÃ£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Þ¥ÞÃ£¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ©»Ò¤âÂô»³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼À¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯¤¯¤µ¤é¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¢¤È¾¯¤·¤Î³ØÀ¸À¸³èËþµÊ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹ÃË¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°¦¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¹¬¤»¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¶Æó¤È°¦¤Ï10Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ01Ç¯¤Ë·ëº§¡£°¦¤Ï21Ç¯6·î¤ËÀÄ½Á¤ÎCM¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£