大人に似合う「シャレ見えパンツ」→【ユニクロ】に売ってた、、！

穿くだけでセンスアップを狙える……。そんなパンツを探しているミドル世代は、【ユニクロ】をチェックするといいかも。大人カジュアルコーデが垢抜けるカーブパンツや、洗練度アップを狙えるフレアパンツなど、大人に似合う「シャレ見えパンツ」が続々発売中。シルエットもカラバリも豊富なので、理想の1本が見つかるかも。

大人カジュアルコーデが垢抜けるカーブパンツ

【ユニクロ】「コットンカーブアンクルパンツ」\4,990（税込）

ワイドなカーブシルエットがトレンド感のあるパンツ。パネル切り替えによる立体的なシルエットと、くるぶしくらいのアンクル丈で、スッキリとした着こなしに。公式オンラインストアによると、「伸びがよいコットンブレンドツイル素材」とのこと。ストレスフリーにおしゃれを楽しみたい、ミドル世代のカジュアルコーデに大活躍しそうです。全4色展開。

脚長効果絶大かも！ 洗練度アップを狙えるフレアパンツ

【ユニクロ】「フレアパンツ」\5,990（税込）

膝まわりはややタイトに、裾にかけて広がるフレアシルエットが特徴。センタープレスがすらっと長い脚も演出し、穿くだけでスタイルアップを狙えそう。シンプルかつ洗練されたデザインで、シャツやテーラードジャケット、ロングコートとの相性もバッチリ。オフィスシーンやオケージョンシーンでも活躍しそうです。全3色展開。

穿くだけでシャレ見えしそうなユーティリティパンツ

【ユニクロ】「コーデュロイユーティリティパンツ」\3,990（税込）

公式オンラインストアで「ミリタリーウェアとワークウェアの要素を融合させた」と紹介されているパンツは、一点投入するだけでシャレ見えしそう。あたたかみのあるコーデュロイ素材が、秋冬コーデにもマッチ。ブラックやブラウン系の落ち着いたカラー展開で、大人コーデにもすんなり取り入れられそうです。裾の紐を絞ってシルエットの変化を楽しめるのも嬉しいポイント。全3色展開。

きれいめカジュアルの代名詞になるかも！

【ユニクロ】「コットンチノパンツ」\4,990（税込）

カジュアルな印象が強いチノパンを、スッキリ見えするストレートシルエットとセンタープレスできれいめに着こなせるのが魅力。頑張りすぎないけど手抜きに見せない。そんなコーデを目指すミドル世代にぴったりのパンツ。トップスやアウターを選ばずバランスよく着こなせるので、秋冬コーデの即戦力になりそうです。全3色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i