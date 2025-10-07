「想像のナナメ上！！」「ザクッと食感」【シャトレーゼ】手土産にもおすすめ♡「和菓子」

食べ切りやすいサイズ感・ボリューム感が嬉しい【シャトレーゼ】の「和菓子」にご注目。目移りするほど種類豊富で、先方の好みに合わせて選びたい手土産にもうってつけです。今回はユニークなビジュアルのものや食感が楽しめるものなど、イチオシの和菓子をピックアップしました。

コロンとした食べやすいサイズ「おかか餅カップ入 チーズ風味クリーム入り」

@mame48goさんが「想像のナナメ上すぎるビジュ！」と語るこちらは、新作として登場した一品。コロンとした食べやすいサイズ感の、チーズ風味クリームが入ったお餅です。表面には鰹節がかかっており、風味豊かな味わいが楽しめそう。一風変わったスイーツは手土産にも喜ばれるかも。

黒蜜付きの季節限定品「名水わらび餅」

同じくカップ入りで、手土産にもおすすめのわらび餅。香ばしいきな粉とわらび餅の独特な食感が楽しめそうです。黒蜜が別添えになっており、1パック8個入の食べ切りやすいボリューム感も嬉しいところ。季節限定なので気になる人はお早めに。

ワンハンドで食べられる「もちどら焼き 弓張月」

餡子好きな人におすすめしたいこちら。もち粉を配合した生地で粒餡を包んでおり、ワンハンドで気軽に食べられるサイズ感です。餡子の粒々な舌触りと共に癖になるかも。@mame48goさんによると「生地がね、すごいもちもち」「あんの量は多くないけどしっかりとした食べごたえ」とのこと。

粒感や香りも楽しめる本格派！「粗搗き大福 くるみ醤油」

小腹が空いた時にパクッと食べられそうなお手軽サイズの大福。季節限定で登場しており、中にはくるみ入りの粒餡が入っている贅沢仕様。公式サイトによると「米の風味・粒感・醤油の香りが感じられる」本格派のよう。@mame48goさんは「ザクッとした食感もおいしくて大好き」とコメントしていて、ほどよい食べ応えも感じられそうです。

