明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、元士族の商人とお見合いすることに
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」（第8回）が10月8日に放送される。
【写真】松野家の人々を前にしたタエ（北川景子）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第8回あらすじ
ついにはじめてのお見合いに挑むトキ。父・司之介（岡部たかし）や母・フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）、仲人の傳（堤真一）とタエ（北川景子）に見守られ、お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成）と対面。2人はいい雰囲気になる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】松野家の人々を前にしたタエ（北川景子）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
ついにはじめてのお見合いに挑むトキ。父・司之介（岡部たかし）や母・フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）、仲人の傳（堤真一）とタエ（北川景子）に見守られ、お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成）と対面。2人はいい雰囲気になる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」