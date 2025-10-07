¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Ê47¡Ë¡Ö³Þ°æµªÈþ»Ò¤Ï²áµî1¡¢2¡× ¸ÄÀÅª¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¬¤â²Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û
¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Ê48¡Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÇ³¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡È»þÂå¤òÊÑ¤¨¤¿°ìºý¡É¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºî²È¡¦ÁýÅÄ½ÓÌé»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Æ³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¸³¶¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ìÂåµ¤òËÂ¤°¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¼Ì¿¿²È¤Î²ÃÇ¼ÅµÌÀ»á¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄ¡Ö³Þ°æµªÈþ»Ò¤µ¤ó¤È¤É¤³¤Ç¸òÍ·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
²ÃÇ¼¡ÖÀÎ¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ë¡Ø¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¥Þ¥¥ÎÀµ¹¬¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ë²Æì¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò³«¹»¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿º¢¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬À¤ÎÉ¾ù¡¡¥È¥é¤Ç¤¿¤Þ¤ËÂçÌîÍºÆó¤âÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤¬³Þ°æµªÈþ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ï3Ç¯¤À¤«4Ç¯¡¢¤¤¤ä¡¢5Ç¯¤¯¤é¤¤ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½÷¤À¤Ã¤¿¡×
ÁýÅÄ¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¿¡£¥«¥Í¤¬¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ·Ý½ÑÅª¤ËºÇÀèÃ¼¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼þ¤ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
ÁýÅÄ¡Ö°ì»þ´ü¤Ï·ë¹½¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌ¥ÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
ÁýÅÄ¡ÖÈà½÷¤¬²ÃÇ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤Ï²áµî1¡¢2¤À¤Í¡×
ÁýÅÄ¡ÖÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¦¤ó¡£¤À¤±¤É¡¢½÷À¤Î¡ÈÍýÁÛ·Ï¡É¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤ÎÃ¯¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¼Á¤äÎÌ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤Æ¡ÈÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
à¹ñÀÒÉÔÌÀá¤ÎÌ¥ÎÏ
²ÃÇ¼¡Ö²Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÇÏ¼¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
ÁýÅÄ¡Ö¸ÄÀÅª¤Ê½÷À¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¸ÄÀÅª¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¦¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¡©¡¡¸«¤»¤Æ¡×
ÁýÅÄ¡ÖÎã¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
ÁýÅÄ¡ÖÅö»þ¤ÎÈà½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¹ñÀÒÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£°ËÆ¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ1Æü¤«2Æü¥í¥±¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¡£Èà½÷¤È¼Ì¿¿½¸¤òºî¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤¿¤±¤É¡¢·ë¶Éºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£Èà½÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ì¡¼¥É¤Ï»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡£Ä¶°ìÎ®¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×
ÁýÅÄ¡Ö°¤ÀîÂÙ»Ò¤µ¤ó¤È¤«Èþ¿Í¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö°¤ÀîÂÙ»Ò¤Ï²¶¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¤±¤É¡¢³Þ°æ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢Èà½÷¤òÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×
ÁýÅÄ¡Ö³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÈï¼ÌÂÎ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤«¤éÎø¿Í´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡£ËèÆü°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢Èà½÷¤¬²Î¤¦¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡¢Å¹¤Î¶õµ¤¤â¡£¤½¤³¤Ç¡ØFUCK¡Ù¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢35¥ß¥ê¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò2Âæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¾È¤é¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¿Í¤¬Íè¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤â¤¦ÂçÊª¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡ÊÂè48²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯=²Ð¡¦ÌÚÍË·ÇºÜ¡Ë
¢¦¤«¤Î¤¦¡¦¤Æ¤ó¤á¤¤:1942Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£19ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¹¹ð¼Ì¿¿²È¡¦µÏÅçÎ´»á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£69Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸ÄÅ¸¡ÖFUCK¡×¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Ï²á·ã¥Ì¡¼¥É¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë°ìÊý¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ä¥à¥Ä¥´¥í¥¦²¦¹ñ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ê¤É¼Ì¿¿²È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÆüÀëÈþ¾Þ¡¢APA¾Þ¡¢Ä«Æü¹¹ð¾Þ¡¢ËèÆü¹¹ð¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢¦¤Þ¤¹¤À¡¦¤È¤·¤Ê¤ê:1965Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÃæÂà¡£ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤Î2006Ç¯¡Ö¥·¥ã¥È¥¥¡¼¥ó¡¡¥Ò¥°¥Þ¤Î¿¹¡×¤Ç¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡ÖÌÚÂ¼À¯É§¤Ï¤Ê¤¼ÎÏÆ»»³¤ò»¦¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÇÂçÂðÁÔ°ì¾Þ¤È¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£3·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ö·Ù»¡´±¤Î¿´Â¡¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¸½ºß¡¢Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
¡ÊÁýÅÄ½ÓÌé¡¿¾®Àâ²È¡Ë