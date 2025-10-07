これってあの鑑定番組でよく見るやつ？高級感がすごい♡即買いだった100均食器

いつもの食卓をワンランク上に見せてくれる器って、つい手に取りたくなりますよね。落ち着いた絵柄なのにしっかり存在感があり、和食にも洋食にもなじむ優秀さ、丈夫な磁器製で実用性も申し分ない食器をダイソーで見つけたのでご紹介します！テレビのお宝鑑定番組で目にするあの名前に思わず驚く、高級感のある1枚です。

商品情報

商品名：景徳鎮ニューボン深皿

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：直径23cm

販売ショップ：ダイソー

思わず二度見した高級磁器！ダイソーの『景徳鎮ニューボン深皿』

ダイソーでお買い物中、食器売り場でふと目が留まった深皿。

手に取ってみてびっくり、テレビ番組の『開運！なんでも鑑定団』などでよく目にする、中国の歴史ある食器“景徳鎮”のお皿だったんです。

まさかあの名前をダイソーで見るとは思いませんでした！

磁器特有のつるんとした質感と、青一色で描かれた控えめな草花模様。お値段550円（税込）ですが、それ以上の高級感を感じます。

裏には「景徳鎮制」の刻印。中国語では「制」が「製」を意味するとのこと。そうした背景を知ると、一層特別に感じられます。

盛り付けを引き立てる使い勝手のよさ！

お刺身を盛ってみると、白地に青の模様が食材を引き立ててくれて、料亭の一皿のような雰囲気に。

このお皿は平皿に見えて、ほんのり深さがあります。パスタやカレーのようなメニューにも使いやすく、和食はもちろん、サラダなど洋風メニューとも相性◎

料理を問わず食卓に映える万能さで、さらに電子レンジ対応で温め直しも気兼ねなくできるのが嬉しいポイント。

同じシリーズで湯呑、小皿、茶碗なども展開されており、そろえて使えば統一感のある食卓に。デザインと実用性を両立しているところが、この深皿の魅力だと感じます。

今回はダイソーの『景徳鎮ニューボン深皿』をご紹介しました。ダイソーで見つけたとは思えないほど存在感のある1枚で、どんな料理とも相性が良く、実用性が高いアイテムです。

いつもの食卓をちょっと特別にしてくれるので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。