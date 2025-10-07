360度調整できるって何事？！メイクの仕上がりが変わる100均ミラー

メイクをするのに欠かせない鏡。角度調整のできるスタンドミラーがあると便利ですよね！そこでおすすめしたいのがダイソーの商品。なんと360度角度調整可能なスタンドミラーで、さらに土台部分にはトレーがついているんです。角度調整の自由度が高いのでシーンに合った使い分けが可能。メイクの仕上がりも変わりますよ♪

商品情報

商品名：トレー付スタンドミラー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：13.7×23.3×13.7cm

販売ショップ：ダイソー

使い勝手のいいダイソーの『トレー付スタンドミラー』

今回ご紹介するのは、ダイソーの美容グッズ売り場で330円（税込）で購入した『トレー付スタンドミラー』です！

パッケージを開けると中には土台と、アーム、そして鏡本体が入っています。

工具は必要なく、土台とアーム、鏡本体を組み立てるだけ。簡単に取り外せるので、引っ越しなどコンパクトにして持ち運びたいときにもピッタリです！

角度調整が自由自在！シーンに合った角度で使える便利ミラー

すべて組み立てるとこんな感じ！アームが細く心配でしたが、土台部分がしっかりしているため想像以上に安定感があります。

無駄のないシンプルデザインで、どんな部屋に置いてもなじんでくれますよ。

なによりもうれしいのがこのアームの部分が、硬い芯がありながらもこのように曲げることができ、360度好きな角度に調整することができます。

アイラインを引くときや、つけまをつけるとき、カラコンを入れるときなど…。そのときどきに合った角度に変えることができるので使い勝手がいいですよ！

さらに土台部分はトレーになっているので、アクセサリーや、マストで使っているコスメなどを置くことができますよ！

今回はダイソーで購入した『トレー付スタンドミラー』をご紹介しました。鏡の映りも問題なく、使用感◎。

とても便利なアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。