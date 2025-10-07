100均で売ってるマグネットがいい感じ！出し入れが楽なのに落ちない！地味スゴ収納アイテム

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見。マグネットタイプの収納グッズで、お値段は￥220（税込）でした。ラップやティッシュの収納に使えるアイテムですが、「マグネットってすぐ落ちてくるんじゃないの…？」と半信半疑だった筆者。実際に使ってみたので、要チェックです！

商品情報

商品名：ラップ＆ティッシュホルダー（マグネット）

価格：￥220（税込）

対応サイズ（約）：厚み63mm以下のラップ・ティッシュボックス

耐荷重：500g

内容量：1セット入

販売ショップ：ダイソー

このマグネットグッズいい感じ！ダイソーの地味スゴ収納アイテムをチェック

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『ラップ＆ティッシュホルダー（マグネット）』。お値段は￥220（税込）でした。

マグネットで貼り付けて、ラップやティッシュホルダーを収納できるアイテム。冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面や、レンジ台・キャビネット・机・パーテーションなどのスチール製品に取り付けられるそうです。

商品の材質は、本体がポリプロピレン、ヨークがスチール、磁石がフェライトです。ホルダーの裏側にはマグネットが付いているので、パッケージから出したらすぐに使えますよ。

出し入れ楽ちん！ダイソーの『ラップ＆ティッシュホルダー（マグネット）』

実際にホルダーを設置してみました。ホルダーは厚み63mm以下のラップ・ティッシュボックスに対応しており、収納物の角を支えてくれる仕様です。

ラップの収納だけに使用するなら、ちょっと場所を取るかな…？と思ったのですが、ホルダーの幅が広い分、ポイっと多少雑に戻しても収まりが良くて使いやすいのがGOOD。

マグネットで位置を調整できるので、ティッシュの収納も問題なし。ホルダーに入れた状態でパッと勢いよくティッシュを引き出しても、マグネットがずり落ちてこなかったのでかなり優秀でした♪

今回はダイソーのラップ＆ティッシュホルダー（マグネット）をご紹介しました。

プチプラで買えるダイソーの地味スゴ収納アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。