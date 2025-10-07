100均で売ってるマグネットがいい感じ！出し入れが楽なのに落ちない！地味スゴ収納アイテム
ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見。マグネットタイプの収納グッズで、お値段は￥220（税込）でした。ラップやティッシュの収納に使えるアイテムですが、「マグネットってすぐ落ちてくるんじゃないの…？」と半信半疑だった筆者。実際に使ってみたので、要チェックです！
商品名：ラップ＆ティッシュホルダー（マグネット）
商品情報
価格：￥220（税込）
対応サイズ（約）：厚み63mm以下のラップ・ティッシュボックス
耐荷重：500g
内容量：1セット入
販売ショップ：ダイソー
このマグネットグッズいい感じ！ダイソーの地味スゴ収納アイテムをチェック
マグネットで貼り付けて、ラップやティッシュホルダーを収納できるアイテム。冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面や、レンジ台・キャビネット・机・パーテーションなどのスチール製品に取り付けられるそうです。
商品の材質は、本体がポリプロピレン、ヨークがスチール、磁石がフェライトです。ホルダーの裏側にはマグネットが付いているので、パッケージから出したらすぐに使えますよ。
出し入れ楽ちん！ダイソーの『ラップ＆ティッシュホルダー（マグネット）』
実際にホルダーを設置してみました。ホルダーは厚み63mm以下のラップ・ティッシュボックスに対応しており、収納物の角を支えてくれる仕様です。
ラップの収納だけに使用するなら、ちょっと場所を取るかな…？と思ったのですが、ホルダーの幅が広い分、ポイっと多少雑に戻しても収まりが良くて使いやすいのがGOOD。
マグネットで位置を調整できるので、ティッシュの収納も問題なし。ホルダーに入れた状態でパッと勢いよくティッシュを引き出しても、マグネットがずり落ちてこなかったのでかなり優秀でした♪
今回はダイソーのラップ＆ティッシュホルダー（マグネット）をご紹介しました。
プチプラで買えるダイソーの地味スゴ収納アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。