¡¡µþ²¦¥Ð¥¹¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¡¢¤ªÊõÈ¯¸«¤Ã¤Ã¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ®½Å¤À¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¤Ï¤«¤¿¹æ¤Î¤ªÊõ¥°¥Ã¥º¡×Á´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥ÖÌë¹Ô¥Ð¥¹¡Ê¥¥ó¥°¥ª¥Ö¿¼Ìë¥Ð¥¹¤È¤â¡Ë¡×¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤«¤¿¹æ¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³°Â¦ÈÄ(¹ÔÀèÉ½¼¨ÈÄ)¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤«¤¿¹æ¡×¤Ï1990Ç¯¤Î±¿¹Ô³«»ÏÅö½é¡¢±¿¹Ôµ÷Î¥¡¦±¿¹Ô»þ´Ö¤È¤â¤ËÁ´¹ñ1°Ì¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ç¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¿¼Ìë¥Ð¥¹¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþ²¦¥Ð¥¹¤Ï1999Ç¯¤Þ¤Ç¤«¤Ä¤ÆÀ¾Å´¥Ð¥¹¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¤Ï¤«¤¿¹æ¡×¤ò±¿¹Ô¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Öµþ²¦¥Ð¥¹¤¬Ê¡²¬¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï10·î6ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Ç18Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¿¼Ìë¥Ð¥¹w¡×¡Ö°ìÅÙ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ï¤«¤¿¹æ¤Î°Ù¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦ÇîÊª´Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òºî¤ë¤Ê¤éÀ§Èó±Êµ×Å¸¼¨¤·¤ÆÍß¤·¤¤°ïÉÊ¤ä¤ó¡×¡ÖÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¸æÍÑÃ£¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¨¥¢¥í¥¥ó¥°¤ÎÇîÂ¿¹æ¡ÄËÜÊª¤Î¥¥ó¥°¤ä¡Ä¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£