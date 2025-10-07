“虫ドル”カブトムシゆかり、離婚を発表「今まで人妻を装っていてすみませんでした」
昆虫系アイドル“虫ドル”として活動するタレントのカブトムシゆかり（36）が6日、自身のXを更新し、離婚したことを報告した。
【写真】離婚を発表したカブトムシゆかり
ゆかりは「いつもあたたかい応援ありがとうございます。そして、今まで人妻を装っていてすみませんでした。離婚していました」と伝え「これからも変わらず陽気な母として頑張っていきたいと思います」と前を向いた。
ゆかりは、OL時代に趣味でカブトムシの生態をつづったブログが注目され、昆虫系アイドル「虫ドル」として2012年に芸能界デビュー。フジテレビ系『アウト×デラックス』、NHK『ダーウィンがきた！』などに出演した。プライベートでは、2020年に自身のXで結婚を発表し、21年に第1子出産を報告している。
