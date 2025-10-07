“もう信じない”と“まだ信じる”の狭間で…宗教3世が語る本音。隠された傷と葛藤の記録
創価学会の勢いに陰りが見えるように、新宗教はどこも衰退傾向だ。そんな中「生まれながらの信者」宗教3世は信仰をどう捉えているのか。彼らの信仰への価値観を垣間見た。
◆生まれたときから信者＝宗教3世の主張とは？
’22年、安倍晋三元首相が旧統一教会信者の母親を持つ山上徹也被告に殺害された事件を機に、注目された宗教2世。
事件後、信仰心に疑問を持つ者が多く現れたとされ、新宗教の衰退の一因になった。そして今、新宗教の存続のカギを握るのが宗教3世と呼ばれる若者たちだ。
宗教学者の島田裕巳氏は、宗教3世が多い団体に、創価学会と天理教の名を挙げる。
「歴史が長くて組織が大きい宗教団体に、自ずと宗教3世は多くなる。ただ、自ら積極的に入信した宗教1世が宗教に関わる動機が明確なのに対して、親が信者だから入信した2世、3世の信仰はどうしても薄くなってしまう」
こうした宗教3世が脱会していけば、当然、新宗教の力は弱まっていく。創価学会会員の宗教3世のやまざき想太さん（仮名・30代半ば）も、“信じない”となった一人だ。
「幼い頃から、僕が何か失敗したり、悩んだりしていると、父は決まって『ご本尊に祈らないからだ！』と否定的な言葉を繰り返しました。『お題目をあげないからよくないことが起こる』という言葉は、僕にとって呪い同然でしたね」
◆家族の絆と信仰の自由が天秤にかけられてしまう
成人して社会に出て、そして結婚してからも、父親の態度は変わらなかった。
「妻や子供を連れて実家に帰ると、父が学会に勧誘するんです。妻は宗教と無縁で、結婚する前に『私は入らないよ』と約束していたので、父に『やめてくれ！』と頼みましたが、何度も衝突して父と疎遠に。メンタルも病んでしまい、宗教活動から離れ、10年ほどは実家に寄りつかなくなりました」
ただ、やまざきさんはまだ、信じてはいないが脱会はしていない。
「多くの宗教3世は、いい信者でいれば親子関係は良好だけど、そうでなければ関係は悪化する。子供の頃に熱心に信仰していたのも、振り返れば、親の愛情が欲しかったから。今は一切活動してないので脱けたいけど、脱会届を出せば引き留めてくるのは明らか。仮に脱会したら親子関係は完全に破綻する。怖くて、及び腰になってます」
◆新宗教に信者の悩みを解決する機能はない
創価学会のような巨大宗教だけでなく、地方に根づく中規模の新宗教でも3世の葛藤は生まれている。兵庫県西宮市に本部を置く神道系の誠成公倫は、約3万8000人の信者を抱える。
その一人だった田村慎介さん（仮名・24歳）は、大学4年のときに“信じられなくなり”決別した。
「人は誰しも先祖からの悪い因縁を持っており、浄化しなければいけない因縁浄滅が最大の教義。父祖への敬愛、つまり親孝行に努めろ、ともよく言われましたが、幼い頃から父はすぐ拳を上げるような人で、それでも孝行しなきゃいけないのは苦しかった」
それでも高校生の頃までは純粋に信仰していたが、大学生になると宗教への疑問がいくつも生まれたという。
「前の持ち主の因縁があるから、古着や中古の家電は使ってはいけないんです。でも、住宅や自動車は中古でもOKだったり、納得いかないことが増えていった。そもそも自分の意思で入会したわけではなく、親が敷いたレールをただ歩んできた僕は、自分の人生を生きてないことに気づいたんです。父と不和になっても僕の責任という教義への怒りもあってやめました」
◆“創価エリート”が職員を辞めたワケ
そして、教義や信仰は否定しないが、宗教活動をやめた宗教3世もいる。創価学会の実質ナンバーツーだった元理事長を父に持つ宗教3世で、創価大学卒の“創価エリート”正木伸城さん（44歳）は、こう話した。
