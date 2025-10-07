辻希美、次女の生活環境に悩み「全然寝てくれなくなっちゃって」「迷ってる」

10月5日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。今年8月に出産した、第5子となる次女と生活する中での悩みを明かした。

動画の中で、辻は、「新学期始まって4日目なんですけど、夏休みが本当に無音の時間がなさすぎて」「夢（次女）も生まれて1〜2週間はどんな音が立ってても、（愛犬の）クックとモカがめっちゃ吠えても寝てるタイプだったの」「でも3週目に入って本当に敏感になってきて、全然寝てくれなくなっちゃって」とコメント。

続けて、「どっちがいいんだろう？と思って。すごい静かにして生活をするのがいいのか、逆にバンバン音に慣れさせるパターンでいくのか、まじで迷ってる」「子供たちがいたら音が鳴るとか、うるさいのはしょうがないと思うんだけど。いない環境だとどうしても無意識に静かに生活しちゃう自分がいて、すごい敏感になっちゃってる」と吐露した。

その上で、「でも、寝る時は寝るんだよな、本当に。どんな音が鳴ってても」「だからテレビもすごい小さい音で観たりとか」「無音って私も落ち着かないから、小さい音で音楽流したりしてるんだけど」と明かし、「昼間はいいかなと思ってはいる」「起きてても泣いてても抱っこする時間が増えたとしてもいいかなとは思ってはいる」と話していた。