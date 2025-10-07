THE ALLEYの秋冬新メニュー！心温まるティーで季節を楽しんで
寒い季節にぴったりなTHE ALLEYの秋冬限定メニューが登場しました。定番のストレートティーやミルクティーに加えて、心も体も温まるクラフトティーシリーズやリッチな味わいのミルクティー、ホットでも楽しめるフルーツティーなど、心地よいひとときを提供してくれます。寒い季節にこそ飲みたくなるTHE ALLEYの新しいメニューをぜひお楽しみください♪
秋冬限定！THE ALLEYのクラフトティーシリーズ
THE ALLEYの秋冬クラフトティーシリーズ「Warm Glow」では、寒い季節にぴったりな3種類のドリンクが登場しました。
果実の華やかさとスパイスの奥行きが楽しめる「ロイヤルNo.9ベリーフルーツティー」、シナモンとジンジャーが香る「チャイミルクティー」。
そして贅沢な蜂蜜が特徴の「ハニーミルクティー」。これらはすべて、寒さを感じる季節に温かさを広げてくれる至福の一杯です♪
リッチな味わい！秋冬のミルクティーシリーズ
メープル白桃烏龍ミルクティー (M)670円/(L)780円
メープル小山緑茶ミルクティー (M)650円/(L)760円
黒糖鉄観音ミルクティー (M)650円/(L)760円
黒糖アッサムミルクティー (M)650円/(L)760円
THE ALLEYの秋冬メニューでは、ちょっとリッチなミルクティーシリーズも登場。メープルや黒糖をプラスしたミルクティーは、定番の味にひとひねり加えた贅沢な仕上がりです。
白桃烏龍にメープルを合わせた「メープル白桃烏龍ミルクティー」や、鉄観音と黒糖を組み合わせた「黒糖鉄観音ミルクティー」など、寒い季節にぴったりな味わいを楽しめます。
※全てmild hot / hotはMサイズのみ
温かさ広がる！フルーツティーでほっこり
柚子はちみつレモングリーンティーは、 (M)650円 (L)760円 ※mild hot / hotはMサイズのみ。
アップルとアッサムのフルーツティー (M)640円 (L)750円 ※mild hot / hotはMサイズのみとなっています。
THE ALLEYのフルーツティーシリーズは、寒い季節にぴったりなホットでもアイスでも楽しめるティー。
柚子の爽やかさが感じられる「柚子はちみつレモングリーンティー」や、リンゴとアッサムのフルーツティーなど、果実とお茶の風味が絶妙に絡み合う美味しさ。
ホットで飲むと、冷えた体をじんわりと温めてくれるので、秋冬のひとときにぴったりです♪
寒い季節をTHE ALLEYのティーで温かく
THE ALLEYの秋冬限定メニューで、心も体も温まるひとときを過ごしてみませんか？クラフトティーやリッチなミルクティー、フルーツティーなど、どれも寒い季節にぴったりなメニューが勢揃い。
ぜひ、お気に入りの一杯を見つけて、温かさ広がるティータイムを楽しんでください♡数量限定のメニューなので、早めにチェックしてね♪