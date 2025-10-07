秋に行きたい「埼玉県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 「秩父高原牧場周辺ルート」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月26〜29日の期間、全国の20〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、秋に行きたい「埼玉県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
秋は秩父地方の各地で美しく色づいた紅葉が見られ、高台にある牧場からは秋の澄んだ空気の中で筑波山や東京都心の街並みも一望できます。
回答者からは、「標高が高いので関東平野が一望でき気持ちが良いです。長瀞にもちかくカフェなどで休憩をしつつドライブで牧場ならではののんびり感を味わうことができます」（30代女性／千葉県）、「高原の空気が気持ち良いから」（30代男性／群馬県）、「埼玉にいながらにして高原の景色を味わえるので」（50代女性／福島県）、「牧場周辺の秋の紅葉を楽しみたいと思ったため」（20代女性／千葉県）などの声がありました。
園内や周辺は四季折々の自然に恵まれ、秋は、園内のサイクリングロード「スカイロード」の両サイドに黄金色に輝く約500本のイチョウ並木が続きます。
回答者からは、「イチョウがきれいなので秋運転したくなる」（20代女性／神奈川県）、「紅葉と秩父の山並みが一望でき、秋ドライブにぴったりです」（20代女性／東京都）、「峠の先に旅立ちの丘という展望台があります。大学時代に友人と訪れました。眺めがよく外から見たら不思議な形をしているためとてもインスタ映えもすると思います」（20代男性／北海道）、「イチョウ並木が美しい」（30代回答しない／愛知県）などのコメントが寄せられました。
2位：秩父高原牧場周辺ルート／31票東秩父村にある県営の牧場「秩父高原牧場」周辺のドライブコース。ヤギやウサギなどとふれあえる「彩の国ふれあい牧場」として開放され、家族連れからも人気の「秩父高原牧場」は標高約500ｍ地点にあり、周辺のドライブコースからは秩父の山々や関東平野を見渡せます。
1位：秩父ミューズパークスカイライン／64票「秩父ミューズパークスカイライン」は、秩父市と小鹿野町にまたがる、市営の自然公園「秩父ミューズパーク」のドライブコースです。最高地点の標高が414.5mの園内の展望台は、都心から一番近い“雲海が見えるスポット”として知られています。
