板野友美、「仕事のパートナーと娘を連れて初旅行」へ！ 「大好きな人」「励まし合える」と感謝の言葉も
タレントの板野友美さんは10月5日、自身のInstagramを更新。ビジネスパートナーや娘とともに沖縄旅行を満喫したと投稿し、ファンの注目を集めています。
【写真】板野友美の沖縄旅行フォト
また、旅を共にしたビジネスパートナーにも感謝の気持ちを述べ、「いつもそばにいて励まし合えるパートナー」「大好きな人と過ごす沖縄は癒しの旅でした」と信頼関係の深さをうかがわせました。
さらに投稿では、母としての強い想いも表現。「娘の成長をたくさん感じれた旅でした」「このままでいてほしい気持ちと、すくすく育ってほしい気持ちと」「本当に娘に出会えてよかった」と語っており、母親としての感動が込められています。
ファンからは、「ベビちゃんとの素敵な時間良いですね〜！沢山想い出作ってあげて下さい」「こんな可愛くて若いママさん、お子様自慢でしょ〜」「ともちんはいつまでも可愛くスタイルいいままだね」「圧倒的美と可愛らしさ…どっちも兼ね揃えててともちん最強」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
大切な人との時間を満喫板野さんは「仕事のパートナーと娘を連れて初旅行」とつづり、13枚の写真を載せています。美しい自然の中で過ごす穏やかな時間が感じられるショットです。「海は綺麗すぎて、見てるだけで癒された」という言葉からも、沖縄の自然に心からリフレッシュした様子がうかがえます。
板野友美さんプロフィール板野さんは1991年生まれ、神奈川県出身。AKB48の初期メンバーとして活動し、チームKに所属。“ともちん”の愛称で親しまれました。2011年に『Dear J』でソロデビューを果たし、2013年にAKB48を卒業しました。卒業後はソロアーティストやモデルとして活動し、幅広い支持を獲得しています。また、現在はファッションやビューティの分野でも活躍の場を広げています。
