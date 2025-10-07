台風22号（ハーロン）日本列島へ？

気象庁によりますと、台風22号はきょう（７日）午前６時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径５５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

【詳しい台風情報】（目次）

① 台風２２号 今後の進路は？

② 小笠原諸島では強風や高波に注意

③ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 １６日間の天気シミレーション

台風22号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（８日）午前６時には日本の南で強い台風になる見込み

中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



あさって（９日）午前３時には八丈島の南西約２２０キロで非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



１０日午前３時には日本の東

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



が予想されます。

小笠原諸島では強風や高波に注意を

台風第２２号は、７日３時には日本の南にあって、西北西へ進んでいます。伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、９日は、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

台風は、発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東に変え、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。



また、前線が８日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞し、９日は日本の東にほとんど停滞する見込みです。



このため、伊豆諸島では８日は非常に強い風が吹き、海上ではうねりを伴って大しけとなり、９日は、さらに風が強く波が高くなり、猛烈な風が吹いて猛烈なしけとなるおそれがあります。



９日は、関東地方でも非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる所があるでしょう。また、台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、伊豆諸島では８日から９日にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所がある見込みです。



［防災事項］

伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、８日はうねりを伴う高波に警戒し、９日は、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。



また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑤～⑫】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。