「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（６日、フィラデルフィア）

５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、四回のテオスカー・ヘルナンデス外野手の走塁にＳＮＳ上で多くのコメントがあふれる場面があった。

この回先頭で打席に立ったテオスカーは、１ボール２ストライクからの４球目、低目のチェンジアップに手を出してボテボテの投ゴロ。落胆したのかテオスカーは一塁へゆっくりと走り始めた。しかし打球を相手先発のルサルドがマウンドの手前で処理した際にグラブに当ててファンブル。慌ててテオスカーは加速したが、ボールを拾い直したルサルドが一塁に送球し余裕のアウトだった。

このプレーにはＳＮＳ上でも「走れ、テオスカー」「１塁までまでちゃんと走れ」「今全力疾走してたらセーフじゃね？」「大谷さんならセーフだと思う」などとコメントが。テオスカーは４日・第１戦での右翼守備でも、先発・大谷が打たれた右中間への打球に追いつけず２点三塁打にされる場面があった。この試合では七回に逆転３ランを放って大谷に白星が転がり込んだだけに、「次の打席打ちます」「まーたバットで返してくれよ」とこの後の打撃に期待する声もあった。