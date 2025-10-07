東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値176.07 高値176.25 安値173.92
179.24 ハイブレイク
177.74 抵抗2
176.91 抵抗1
175.41 ピボット
174.58 支持1
173.08 支持2
172.25 ローブレイク
ポンド円
終値202.76 高値202.82 安値198.37
208.71 ハイブレイク
205.77 抵抗2
204.26 抵抗1
201.32 ピボット
199.81 支持1
196.87 支持2
195.36 ローブレイク
スイス円
終値189.15 高値189.21 安値185.69
193.86 ハイブレイク
191.54 抵抗2
190.34 抵抗1
188.02 ピボット
186.82 支持1
184.50 支持2
183.30 ローブレイク
豪ドル円
終値99.51 高値99.54 安値97.58
102.13 ハイブレイク
100.84 抵抗2
100.17 抵抗1
98.88 ピボット
98.21 支持1
96.92 支持2
96.25 ローブレイク
NZドル円
終値87.83 高値87.86 安値86.33
89.88 ハイブレイク
88.87 抵抗2
88.35 抵抗1
87.34 ピボット
86.82 支持1
85.81 支持2
85.29 ローブレイク
カナダドル円
終値107.84 高値107.87 安値106.48
109.70 ハイブレイク
108.79 抵抗2
108.31 抵抗1
107.40 ピボット
106.92 支持1
106.01 支持2
105.53 ローブレイク
