東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6617　高値0.6620　安値0.6582

0.6669　ハイブレイク
0.6644　抵抗2
0.6631　抵抗1
0.6606　ピボット
0.6593　支持1
0.6568　支持2
0.6555　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5843　高値0.5845　安値0.5809

0.5892　ハイブレイク
0.5868　抵抗2
0.5856　抵抗1
0.5832　ピボット
0.5820　支持1
0.5796　支持2
0.5784　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3943　高値1.3968　安値1.3941

1.3987　ハイブレイク
1.3978　抵抗2
1.3960　抵抗1
1.3951　ピボット
1.3933　支持1
1.3924　支持2
1.3906　ローブレイク