東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6617 高値0.6620 安値0.6582
0.6669 ハイブレイク
0.6644 抵抗2
0.6631 抵抗1
0.6606 ピボット
0.6593 支持1
0.6568 支持2
0.6555 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5843 高値0.5845 安値0.5809
0.5892 ハイブレイク
0.5868 抵抗2
0.5856 抵抗1
0.5832 ピボット
0.5820 支持1
0.5796 支持2
0.5784 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3943 高値1.3968 安値1.3941
1.3987 ハイブレイク
1.3978 抵抗2
1.3960 抵抗1
1.3951 ピボット
1.3933 支持1
1.3924 支持2
1.3906 ローブレイク
