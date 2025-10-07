米株価指数先物 時間外取引 下落、上院が5度目となる「つなぎ予算案」否決 米株価指数先物 時間外取引 下落、上院が5度目となる「つなぎ予算案」否決

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 時間外取引 下落、上院が5度目となる「つなぎ予算案」否決



東京時間08:14現在

ダウ平均先物DEC 25月限 46880.00（-78.00 -0.17%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6778.25（-10.50 -0.15%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25140.25（-44.50 -0.18%）



米株価指数は時間外で下落。米上院が「つなぎ予算案」を否決した、否決は5回目。これにより政府機関閉鎖が延長される。



採決を前にトランプ氏は民主党と医療分野で話し合っており「非常にいいこと」が起きると述べていた。ただ、その後の上院否決を受け、トランプ氏は政府閉鎖は民主党のせいだ、今夜中に再開すべきだ！と批判。

外部サイト