バングラデシュ・ダッカの玄関口、ショドルガット港を訪れた令和ロマン・くるまが、ガンジス川につながるブリガンガ川の雄大な流れに感動。絶景を眺めながら、「多くの民族が共存して平和に暮らしている」という現地人の言葉を、しみじみと噛み締める場面があった。

【映像】くるまが衝撃を受けた巨大船の内部＆絶景

10月5日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃3が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

バングラデシュの首都ダッカで迎えた南アジア旅3日目、ショドルガット港を訪れたくるまが目にしたのは、巨大な船がずらりと並ぶ圧巻の光景だった。くるまが「めっちゃ船あるじゃん」「でっけー！」と興奮していると、どこからともなく1人の男性が現れ、「中を見せてあげるよ」と案内を買って出てくれた。船の1階では多くの人々が雑魚寝をしており「ここは仮眠室？」とくるま。階段を上がると、2階は布団を干すスペースとして使用されている様子だった。

さらに階段を上がり、最上階のデッキへ。そこで待っていた絶景に、くるまは「うわぁ。すごい」と感嘆の声を上げた。目の前を悠々と流れていたのは、ベンガル語で「古いガンジス川」という意味を持つブリガンガ川。ガンジス川とつながる川で、「ダッカの命の川」とも呼ばれているのだそうだ。「何でこの船を見せてくれたんですか？」という質問に、案内してくれた現地男性は「外国人にこの景色を見せてあげたかったんだ」と誇らしげに答えた。

その後、くるまが「バングラデシュのいいところを、日本の人に伝えたいんです」とインタビューを行うと、前出の男性は「多くの民族が共存して平和に暮らしているところだね」と返答。もう1人の現地男性は「バングラデシュは川の国だよ」とこの国の魅力を表現した。これらの答えを受け、くるまは「ああ、これは理想的な多民族国家」と納得の表情。「この港に世界中の人が来て、そこからバングラデシュがでかくなったということですね。それが全部川という言葉に集約している感じ。いろいろな場所から来たものを受け入れ、自分たちのものも大事にしながら」と感慨深げに話していた。