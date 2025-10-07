U-20日本代表は現地時間6日、チリ・サンティアゴでトレーニングを行った。5日は今大会開幕後初のオフ。しっかりとリフレッシュをした選手たちは8日の決勝トーナメント1回戦・フランス戦に向けて再スタートを切った。



グループリーグ3連勝でA組首位通過を果たした日本は、E組3位のフランスと対戦する。オフ明けの選手たちは21人全員がピッチに集合。笑顔を見せつつも、気を引き締めたなかで、練習をスタートさせた。



トレーニングは冒頭15分のみ取材陣に公開され、約1時間45分程度で終了。残り時間は自主練を行った。大会開幕後の練習では最長となる2時間を費やし、2日後のフランス戦に準備を進めていた。



(取材・文 石川祐介)