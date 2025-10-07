・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．６９ドル（＋０．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３９７６．３ドル（＋６７．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８０８．２セント（＋４８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１２．７５セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２１．７５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１７．７５セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０１．０３（＋１．６７）

出所：MINKABU PRESS