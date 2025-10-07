６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７日ぶり反落 ナスダックは反発し最高値更新 ６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７日ぶり反落 ナスダックは反発し最高値更新

リンクをコピーする みんなの感想は？

６日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比６３．３１ドル安の４万６６９４．９７ドルと７日ぶり反落。直近の株高を受けて利益確定目的の売りが優勢となった。オープンＡＩとの半導体供給契約を発表したアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が急伸し、ハイテク株への買いを誘発した。



ホーム・デポ＜HD＞やマクドナルド＜MCD＞が売られ、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が大幅安。ＡＴ＆Ｔ＜T＞やファイザー＜PFE＞、ゼネラル・モーターズ＜GM＞が軟調に推移した。一方、セールスフォース＜CRM＞やボーイング＜BA＞がしっかり。オラクル＜ORCL＞やウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞が株価水準を切り上げ、コメリカ＜CMA＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は１６１．１６ポイント高の２万２９４１．６６と反発し、最高値を更新した。マイクロソフト＜MSFT＞やアルファベット＜GOOGL＞が堅調。テスラ＜TSLA＞やパランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が買われ、ファイアフライ・エアロスペース＜FLY＞が大幅高となった。半面、アップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞が冴えない展開。アップロビン＜APP＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS