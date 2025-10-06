「シン ピュルテ（SINN PURETÉ）」と「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」がコラボレーションし、人気のマルチオイルとハンドセラムから限定の香り「パウダー＆スモーク（Powder&Smoke）」を発売する。12月5日から、シンピュルテ公式オンラインストア、ワイルドサイド ヨウジヤマモト公式オンラインストア（ともに12時から）のほか、百貨店、アットコスメ一部店舗、Cosme Kitchen一部店舗、美容室・サロン順次展開。ワイルドサイド ヨウジヤマモト 大阪、ワイルドサイド ヨウジヤマモト 原宿、ヨウジヤマモト 阪急 メンズ 東京でも取り扱う。

今回、「エッジの効いた世界観」を提案するワイルドサイド ヨウジヤマモトと、「気持ちと肌を整えながら美しさを叶える」シン ピュルテによるファッションとビューティが交錯した新しいコラボレーションコレクションとして訴求する。パッケージは、「黒」を基調としたモードな存在感を追求し、ミニマルでありながら特別感のある仕上がりで、ヨウジヤマモトらしい“かすれ”や独特の質感を意識し、「不完全さ」に宿る美学を落とし込んでいる。

コラボ限定の香りは、儚さと洗練を同時に感じさせ、アイリスのパウダリーな甘さとカシュメランの温もりから始まり、やがてサンダルウッドとパチュリのスモーキーな深みに移ろい、最後はバニラとムスクがやさしい余韻を残す。ジェンダーレスな香り。

「トゥーグッド マルチベネフィットオイル パウダー＆スモーク」（50mL 4290円）は、儚く洗練されたマルチオイル。髪にも肌にもすっとなじんで浸透。ヘアスタイリングや、タオルドライ後のトリートメント、ボディのツヤや保湿にも、全てのシーンにフィットする。時間が経っても酸化臭がしにくく、長時間楽しめる処方だ。

「マインドフル ハンドセラム パウダー＆スモーク」（45g 3300円）は、ぷるぷるとした復元性のある弾力ジェルが、肌へ伸ばすと隅々までうるおいを与えるローションに変化するハンドセラム。再生能力の高いジュベンタイドを美容液レベルで高濃度配合し、うるおいのヴェールが長時間しっとり続き、ハリ感のある手肌に導く。

シンピュルテ：公式オンラインストア