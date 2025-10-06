「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」が、ルーシー・ブリッジ（Lucy Bridge）をグローバル メイクアップ アーティストに起用した。

ルーシー・ブリッジは、英 マンチェスターでメイクアップ、ヘア、ウィッグの製作を学んだ後、ロンドンを拠点にフリーランスとして活動。大胆なラインと鮮やかな色彩な作風が特徴で、これまで 「ヴォーグ（VOGUE）」や「i-D」などのファッション誌のほか、ランウェイ、映画、レッドカーペットでの仕事を手掛けてきた。

ルーシーは就任にあたって「トム フォードが描き出す美には、長い間強い憧れを抱いてきました。エレガントで妥協がなく象徴的な眼差しはまるで映画のようです。ここでは個性が尊重され、祝福される。その未来の一部になれることを誇りに思います」とコメントした。

トム フォード ビューティは、「今回の起用は、大胆で新しい芸術表現を切り拓く上での大きな節目となります。既成概念にとらわれないアプローチは、最も純粋で表現豊かなかたちで個性を讃える、モダンな美のヴィジョンをもたらしてくれるでしょう」と語った。

ルーシーは、パリで発表された2026年春夏コレクションでメイクアップを担当した。ランウェイそのものからインスピレーションを抽出し、ラッカーのように重ねたリップ、きらめくまなざし、そしてヘルシーに輝く肌を演出。反射する光と奥行きが生み出す表情は、コレクションを彩る色調（ソフトクリーム、ウォームブラウン、パステルピーチ、ダークチョコレート）をそのまま映し出た。